    • 12 de agosto de 2026 - 19:28

    El Pixel Watch 5 analiza tu presión arterial, tu resistencia a la insulina, y detecta una emergencia respiratoria

    Google renovó su smartwatch con un modelo que pone el foco en la salud y en el deporte.

    El nuevo Pixel Watch 5 tiene en versiones con cajas de 41 y de 45mm.

    El nuevo Pixel Watch 5 tiene en versiones con cajas de 41 y de 45mm.

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    Google presentó hoy el nuevo Pixel Watch 5, un reloj inteligente que además de ofrecer las funciones clásicas de este tipo de dispositivos, y mantener su apuesta por lo estético, busca ser un asistente personal proactivo y una suerte de “guardián de la salud”, impulsado por la inteligencia artificial generativa.

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    Este reloj fue diseñado específicamente para Gemini Intelligence y busca resolver algunas de las limitaciones del Pixel 4 con un nuevo chip (el Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated), que tiene un 50% más de RAM y es un 20% más rápido que su predecesor. Esto se traduce, según la compañía, en una experiencia fluida donde las acciones principales se procesan de forma instantánea y, en muchos casos, sin depender de un acceso a internet.

    Una de las funciones que más llama la atención es “Raise to Talk”. Ahora, con solo levantar la muñeca, podés interactuar con Gemini para iniciar entrenamientos o buscar elementos en Gmail (como los datos de una reserva) sin demoras. Además, la función “At a Glance” (De un vistazo) ofrece actualizaciones contextuales dinámicas, como mostrarte el pase de abordar cuando entrás al aeropuerto. Además, Google introdujo gestos de doble pinza que permiten confirmar sugerencias sin tocar la pantalla (se hace el gesto en el aire).

    En lo que respecta a la salud, la estrella es, sin duda, la Detección de Emergencias Respiratorias. Este sistema, pionero en la industria, utiliza sensores de frecuencia cardíaca, movimiento y altitud junto con IA para identificar caídas críticas en la saturación de oxígeno en sangre. Si el reloj detecta que dejaste de respirar (ya sea por un accidente, atragantamiento o problemas médicos) y no respondés a las alertas, llamará automáticamente a los servicios de emergencia y compartirá tu ubicación exacta. Esta función se lanzará inicialmente en varios países de Europa.

    Además, y bajo el paraguas de Health Guardian, el reloj ahora genera resúmenes de tendencias mensuales sobre la presión arterial, la calidad de la respiración durante el sueño y, algo inédito, la resistencia a la insulina. Estas herramientas buscan detectar cambios sutiles antes de que se conviertan en problemas mayores, permitiendo al usuario tomar el control de su salud a largo plazo.

    Para los deportistas, la buena noticia es que el GPS del Pixel Watch 5 es dos veces más preciso que las versiones anteriores. Utilizando modelos 3D de edificios y correcciones atmosféricas en tiempo real, Google asegura que su seguimiento de rutas supera al Apple Watch Ultra 3 y al Garmin Fenix 8 Pro.

    Además, suma la experiencia de entrenamiento de fuerza (HIIT) en la muñeca, que ofrece guía paso a paso, registro de repeticiones y pesos, y recomendaciones personalizadas a través de Google Health Coach. Y tiene un 15% más de precisión en la detección de las fases del sueño y la función Smart Wake, que te despierta suavemente en el momento óptimo de sueño ligero con vibraciones en la muñeca.

    En cuanto a lo estético, el reloj ahora tiene una pantalla que logra un pico de brillo de 3000 nits, para que se vea bien a la luz del sol. La batería tiene una autonomía de hasta 30 horas en el modelo con una caja de 41mm y 40 horas en el de 45mm, con carga rápida.

    El Pixel Watch 5 ya está disponible para preventa desde el 12 de agosto y llegará a las tiendas el 20 de agosto, con precios que arrancan en US$399 para la versión de 41mm y US$429 para la de 45mm.

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