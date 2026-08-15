Alerta en el mercado tecnológico: por qué el iPhone 18 podría ser el teléfono más caro de la historia

El mercado global de dispositivos móviles se encamina hacia una "tormenta perfecta". El próximo lanzamiento de Apple enfrenta un panorama crítico debido a un incremento histórico en los costos de producción, encendiendo las alarmas sobre el impacto directo que esto tendrá en el precio final para los consumidores.

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Según un informe de la consultora especializada TrendForce, el costo de fabricación del futuro iPhone 18 Pro sufrirá un aumento interanual sin precedentes del 38%.

Tradicionalmente, los componentes más caros de un teléfono inteligente solían ser la pantalla y el procesador. Sin embargo, la explosión de la inteligencia artificial (IA) alteró por completo la cadena de suministro global:

Desvío de producción: Los grandes fabricantes de chips (como Samsung, SK Hynix y Micron) priorizan las memorias de alto ancho de banda (HBM) destinadas a servidores de IA.

Escasez de componentes: La oferta de chips de memoria tipo LPDDR5X para celulares se redujo drásticamente, mientras que gigantes tecnológicos compiten directamente con Apple por los mismos suministros de clase móvil.

El peso de la memoria: La RAM, que hace un año representaba solo el 10% del costo total de fabricación, trepó al 34% y se proyecta que supere el 40%. Además, funciones avanzadas como las de Siri exigen dispositivos con al menos 12 GB de RAM para operar de manera local.

Impacto en la industria y el bolsillo

Ante este escenario de costos disparados, la compañía de Cupertino se encuentra en una encrucijada compleja sobre cuánto de este incremento récord trasladará al precio de venta al público. Analistas del sector estiman que los modelos más avanzados de la nueva generación podrían registrar subas considerables, convirtiendo al dispositivo en el más costoso de la historia de la marca.

El fenómeno, lejos de ser un caso aislado, anticipa coletazos para todo el ecosistema tecnológico: las marcas del segmento Android con márgenes más ajustados sufrirán presiones similares, lo que obligará a una reestructuración general de precios en la gama alta y media del mercado global.