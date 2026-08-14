Los 5 electrodomésticos que conviene desenchufar después de usarlos para evitar riesgos

Un hábito cotidiano puede ayudar a reducir el consumo eléctrico y, al mismo tiempo, prevenir accidentes en el hogar: desenchufar los pequeños electrodomésticos después de utilizarlos . Algunos equipos continúan demandando energía aunque ya hayan terminado su función y otros pueden representar un riesgo si permanecen conectados durante períodos prolongados.

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Las recomendaciones de organismos de seguridad eléctrica y prevención de incendios apuntan especialmente a los aparatos que generan calor, ya que una falla interna o una activación accidental puede provocar daños.

Las cafeteras modernas pueden mantener encendidas pantallas, placas térmicas o sistemas que conservan el agua caliente incluso después de preparar el café. Por eso, si no se van a utilizar nuevamente durante varias horas, lo recomendable es desconectarlas .

Además de evitar un consumo eléctrico innecesario, retirar el enchufe reduce la posibilidad de que una falla interna genere un problema mientras el aparato permanece sin supervisión.

En estos casos, el principal riesgo no está relacionado con el calor sino con las cuchillas y el motor .

Desenchufar la licuadora o la procesadora antes de limpiarla, retirar restos de comida o manipular sus piezas evita que puedan activarse accidentalmente. La precaución es especialmente importante en hogares donde hay niños o mascotas.

3. Pava eléctrica

La pava eléctrica utiliza una resistencia para llevar rápidamente el agua a ebullición y, por esa razón, requiere una importante demanda de energía durante su funcionamiento.

Una vez terminado el uso, desconectarla es una medida preventiva sencilla. Una activación accidental con el recipiente vacío o una falla en el sistema de corte podría provocar sobrecalentamiento, daños en el aparato o incluso un incendio.

4. Freidora de aire

Las freidoras de aire funcionan mediante resistencias de alta potencia y ventiladores internos, por lo que también forman parte de los electrodomésticos que conviene desconectar después de utilizarlos.

La recomendación es esperar a que el equipo se enfríe y luego retirar el enchufe. Esto evita una activación involuntaria y reduce el tiempo durante el cual los componentes electrónicos permanecen conectados a la red eléctrica.

5. Tostadora

La tostadora es uno de los aparatos que merece mayor atención porque combina resistencias que alcanzan altas temperaturas con restos de alimentos y migas que pueden quedar acumulados en su interior.

Una falla eléctrica o una activación inesperada puede generar calor sobre esos residuos y aumentar el riesgo de incendio. Por eso, una vez terminado el uso, lo aconsejable es desenchufarla y mantenerla limpia.

Un hábito sencillo para evitar problemas

Desconectar estos aparatos cuando ya no se utilizan no solo puede ayudar a reducir el llamado consumo residual, sino que también permite cortar por completo la alimentación eléctrica del equipo.

La recomendación general de seguridad es prestar especial atención a los electrodomésticos que generan calor y evitar dejarlos conectados sin supervisión. También se aconseja no sobrecargar los tomacorrientes y conectar los aparatos de alta potencia directamente a la pared cuando corresponda.