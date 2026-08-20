Tu CV puede pasar primero por una IA: cómo armarlo para no quedar afuera de una búsqueda laboral

Buscar trabajo ya no consiste solamente en enviar un currículum y esperar que alguien de Recursos Humanos lo lea. La inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar cada vez mayor en los procesos de selección y, en muchas búsquedas, la tecnología interviene antes de que el perfil llegue a manos de un reclutador.

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El cambio ya puede medirse en Argentina. Según el estudio “Reclutamiento y Postulación Digital 2026” de Bumeran, el 46% de los especialistas en Recursos Humanos utiliza herramientas de inteligencia artificial durante los procesos de selección. Otro 14% todavía no las incorporó, pero analiza hacerlo.

El dato modifica también las reglas para quienes buscan empleo. El currículum sigue siendo la carta de presentación, pero ahora debe cumplir una doble función: ser claro y convincente para una persona, pero también estar estructurado de manera que los sistemas digitales puedan interpretar correctamente la experiencia, las habilidades y los conocimientos del candidato .

Los usos van mucho más allá de leer currículums. Entre los profesionales que incorporaron inteligencia artificial, el estudio detectó que el 55% la utiliza para publicar ofertas de trabajo y el 50% para buscar y seleccionar candidatos . Además, el 28% la aplica en evaluaciones de competencias, el 25% en entrevistas y el 18% en el seguimiento de postulantes.

La tecnología permite procesar un volumen de candidatos que sería difícil revisar manualmente. Puede ayudar, por ejemplo, a encontrar coincidencias entre los requisitos de una vacante y los antecedentes declarados por quienes se postulan.

Pero no todo el reclutamiento digital implica necesariamente inteligencia artificial. Muchas compañías utilizan también ATS (Applicant Tracking Systems), plataformas que reciben, organizan y permiten filtrar postulaciones. Algunas incorporan funciones de IA y otras trabajan mediante reglas, campos y palabras clave.

Por eso, un CV complicado visualmente, desordenado o que no explicita determinadas competencias puede tener más dificultades para ser interpretado correctamente por esos sistemas, aun cuando detrás exista un candidato adecuado para el puesto.

La Organización Internacional del Trabajo advirtió que el crecimiento de las postulaciones online y de la IA generativa multiplicó la cantidad de candidaturas que reciben las empresas y llevó a muchos empleadores a apoyarse cada vez más en herramientas tecnológicas para realizar los primeros filtros. Al mismo tiempo, señala que estas soluciones deben utilizarse con cautela porque automatizar una decisión no elimina necesariamente los sesgos que pueda contener.

Cómo conviene armar el currículum en la era de la IA

La primera regla sigue siendo la misma de siempre: el contenido debe ser verdadero. La diferencia es que ahora resulta todavía más importante organizarlo de manera clara y adaptar la información relevante a la búsqueda específica.

Algunas claves pueden ayudar:

Leer cuidadosamente el aviso antes de postularse. Si la empresa pide determinadas herramientas, conocimientos o habilidades que realmente se poseen, conviene mencionarlas utilizando una terminología similar a la del anuncio.

Evitar un CV genérico para todas las búsquedas. La experiencia más relevante para un puesto debería ganar protagonismo frente a antecedentes que tienen poca relación con la vacante.

Usar títulos claros. Secciones como “Experiencia laboral”, “Educación”, “Habilidades” o “Idiomas” son fácilmente reconocibles tanto para un reclutador como para un sistema.

Describir resultados y no solamente tareas. No es lo mismo escribir “manejo de redes sociales” que explicar qué se administró, qué responsabilidades hubo y qué resultados concretos se obtuvieron.

No llenar el documento de palabras clave artificialmente. Incorporar términos que aparecen en el aviso puede ayudar, pero solo cuando representan habilidades o experiencias reales.

Mantener un diseño limpio. Una presentación atractiva suma, pero el exceso de columnas, cuadros, gráficos, íconos o elementos decorativos puede dificultar la lectura automatizada en determinados sistemas.

Actualizar también los perfiles digitales. El CV enviado y la información disponible en plataformas laborales deberían ser coherentes entre sí.

Una recomendación especialmente importante es no confundir optimización con engaño. Un candidato puede reorganizar su experiencia para destacar aquello que mejor responde a una búsqueda, pero no debería inventar conocimientos, cargos o resultados simplemente para satisfacer un filtro.

¿Conviene usar la IA para preparar el CV?

Sí, pero como herramienta de apoyo y no como reemplazo de la propia experiencia.

En Argentina, el 33% de las personas que buscan empleo ya utiliza IA durante ese proceso. Dentro de ese grupo, el 35% la emplea para adaptar el currículum a los filtros de las plataformas, el 28% para redactarlo y el 11% para ordenar su experiencia profesional. Otros la utilizan para agregar palabras clave, reorganizar antecedentes según una vacante o decidir en qué búsquedas participar.

La IA puede resultar útil para:

detectar errores de redacción;

resumir una experiencia laboral demasiado extensa;

adaptar el perfil profesional a una oferta;

encontrar habilidades que conviene destacar;

ordenar cronológicamente antecedentes;

comparar un CV con los requisitos de una vacante.

El problema aparece cuando todo el currículum queda delegado a la herramienta. Un texto excesivamente genérico, lleno de frases que podrían corresponder a cualquier candidato, puede quitar personalidad y hasta generar inconsistencias.

PwC señala que la IA ya participa desde la lectura automatizada de currículums hasta determinadas instancias de entrevistas, pero advierte que el criterio humano sigue siendo indispensable en decisiones que afectan la vida de las personas.

Esa cautela también aparece entre los propios reclutadores argentinos. Cuando detectan que un currículum fue escrito claramente con IA, el 50% adopta una postura neutral, el 25% se muestra indiferente, el 20% tiene una percepción negativa y apenas el 5% lo valora positivamente.

El mensaje es claro: usar inteligencia artificial no parece ser un problema en sí mismo; el riesgo está en perder autenticidad o presentar información que el candidato después no pueda sostener durante una entrevista.

Las palabras clave importan, pero no hacen magia

Una de las recomendaciones que más circulan para superar los ATS es llenar el currículum con las mismas palabras utilizadas en el anuncio. La estrategia tiene una parte cierta, pero requiere criterio.

Si una búsqueda pide “Excel avanzado”, “Power BI”, “atención al cliente” o “gestión de proyectos” y el postulante efectivamente posee esas competencias, es conveniente que aparezcan de manera explícita. Un sistema no puede adivinar que alguien domina una herramienta si nunca fue mencionada.

Eso no significa copiar todo el aviso dentro del currículum. Las palabras clave tienen que aparecer acompañadas de contexto y experiencia real.

La adaptación a estos sistemas tampoco genera un rechazo particular entre los especialistas: el 30% de los responsables de Recursos Humanos valora positivamente que los candidatos optimicen su currículum para sistemas ATS, mientras que el 40% lo considera una práctica regular y otro 30% se muestra indiferente.

La tecnología acelera la selección, pero también genera dudas

Los responsables de Recursos Humanos reconocen ventajas concretas en la digitalización. El 40% destaca la posibilidad de alcanzar candidatos ubicados en cualquier lugar y otro 40% valora la flexibilidad para coordinar entrevistas y evaluaciones online. Un 33% resalta que la IA permite identificar rápidamente perfiles compatibles con una búsqueda.

Sin embargo, aparecen también preocupaciones. La mitad de los especialistas identifica la falta de conexión personal como el principal problema del reclutamiento digital, mientras que el 35% advierte sobre la enorme cantidad de información disponible y otro 35% menciona riesgos de sesgo y discriminación algorítmica.

Este último punto es especialmente sensible. La tecnología puede agilizar una búsqueda, pero un algoritmo entrenado sobre datos históricos también puede reproducir desigualdades existentes. Investigadores y organismos especializados vienen reclamando que las decisiones finales sobre contratación mantengan supervisión humana.

Todo indica que la presencia de estas herramientas seguirá creciendo. El 50% de los especialistas argentinos considera que dentro de cinco años habrá todavía más inteligencia artificial en el reclutamiento, mientras que otro 22% proyecta procesos completamente digitalizados. Solo el 15% cree que el sistema permanecerá como está actualmente.

Para quien busca trabajo, la conclusión no es que deba “escribir para una máquina”, sino entender que el currículum ahora tiene dos lectores posibles. Primero puede encontrarse con un sistema que ordena y compara información; después deberá convencer a una persona.

En ese escenario, el mejor CV no necesariamente será el más llamativo ni el que acumule más palabras clave. Será aquel que consiga explicar con rapidez qué sabe hacer el candidato, qué experiencia tiene, qué resultados consiguió y por qué encaja en esa búsqueda, utilizando la tecnología a su favor sin dejar de sonar humano.