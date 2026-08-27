    • 27 de agosto de 2026 - 20:53

    De la ciencia ficción a la emergencia: prueban cucarachas cíborg capaces de aplicar inyecciones en rescates

    Investigadores desarrollaron un sistema experimental que combina insectos gigantes, cámaras y dispositivos electrónicos para asistir a víctimas en grietas y escombros donde no acceden los rescates tradicionales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un desarrollo científico internacional vuelve a desafiar los límites de la tecnología aplicada a las emergencias. Un equipo de investigadores de la Universidad de Queensland (Australia) presentó un sistema que utiliza cucarachas cibernéticas (o cíborgs) diseñadas para adentrarse en estructuras colapsadas y suministrar inyecciones de primeros auxilios a personas atrapadas.

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    El proyecto, bautizado como Paraborg y publicado en la prestigiosa revista científica Advanced Science, busca resolver una de las mayores complicaciones en catástrofes como terremotos o derrumbes: el tiempo de respuesta para estabilizar a una víctima atrapada en huecos inaccesibles.

    Cómo funciona la tecnología

    El experimento utiliza ejemplares de la especie Macropanesthia rhinoceros (cucaracha gigante excavadora), elegida por su fuerza y capacidad para transportar carga sin perder agilidad.

    Control a distancia: Mediante diminutos impulsos eléctricos enviados a las antenas y cercos del insecto, los operadores pueden guiarlos entre los escombros. En los ensayos, el sistema logró un 100% de éxito en la navegación hacia los puntos indicados.

    Sistema de inyección por reacción química: El insecto lleva montado un microdispositivo que dispara un inyector y activa una reacción química para empujar la dosis requerida a través de una aguja.

    Eficacia en el blanco: A distancias cortas (menos de 15 centímetros), el mecanismo alcanzó una efectividad del 95% en la aplicación.

    Asistencia médica coordinada

    El modelo no contempla la autonomía total del insecto: la decisión final de activar la inyección queda siempre en manos de médicos o rescatistas humanos, quienes observan la escena en tiempo real gracias a una mini cámara que porta otra cucaracha del enjambre.

    Esta innovación abre la puerta a suministrar fármacos críticos —como antídotos, adrenalina, coagulantes o analgésicos— en minutos decisivos, mientras los equipos de rescate abren paso entre las losas de hormigón.

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