De la ciencia ficción a la emergencia: prueban cucarachas cíborg capaces de aplicar inyecciones en rescates

Un desarrollo científico internacional vuelve a desafiar los límites de la tecnología aplicada a las emergencias. Un equipo de investigadores de la Universidad de Queensland (Australia) presentó un sistema que utiliza cucarachas cibernéticas (o cíborgs) diseñadas para adentrarse en estructuras colapsadas y suministrar inyecciones de primeros auxilios a personas atrapadas.

Desarrollan una app que usa los sensores del celular para guiar a personas ciegas

Vuelve un clásico: el icónico Nokia 1100 regresa en una moderna versión adaptada a los nuevos tiempos

El proyecto, bautizado como Paraborg y publicado en la prestigiosa revista científica Advanced Science, busca resolver una de las mayores complicaciones en catástrofes como terremotos o derrumbes: el tiempo de respuesta para estabilizar a una víctima atrapada en huecos inaccesibles.

El experimento utiliza ejemplares de la especie Macropanesthia rhinoceros (cucaracha gigante excavadora), elegida por su fuerza y capacidad para transportar carga sin perder agilidad.

Control a distancia: Mediante diminutos impulsos eléctricos enviados a las antenas y cercos del insecto, los operadores pueden guiarlos entre los escombros. En los ensayos, el sistema logró un 100% de éxito en la navegación hacia los puntos indicados.

Sistema de inyección por reacción química: El insecto lleva montado un microdispositivo que dispara un inyector y activa una reacción química para empujar la dosis requerida a través de una aguja.

Eficacia en el blanco: A distancias cortas (menos de 15 centímetros), el mecanismo alcanzó una efectividad del 95% en la aplicación.

Asistencia médica coordinada

El modelo no contempla la autonomía total del insecto: la decisión final de activar la inyección queda siempre en manos de médicos o rescatistas humanos, quienes observan la escena en tiempo real gracias a una mini cámara que porta otra cucaracha del enjambre.

Esta innovación abre la puerta a suministrar fármacos críticos —como antídotos, adrenalina, coagulantes o analgésicos— en minutos decisivos, mientras los equipos de rescate abren paso entre las losas de hormigón.