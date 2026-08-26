    • 26 de agosto de 2026 - 18:00

    Vuelve un clásico: el icónico Nokia 1100 regresa en una moderna versión adaptada a los nuevos tiempos

    El legendario teléfono celular que marcó a una generación regresa al mercado con una renovación tecnológica. Qué características mantiene de su mítica versión original, qué funciones incorpora y cuáles son las expectativas de su relanzamiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El universo de la telefonía móvil se revolucionó con el anuncio del regreso de uno de los dispositivos más queridos y recordados de la historia: el Nokia 1100. Aquel equipo indestructible, famoso por su autonomía inagotable, su durabilidad extrema y el inolvidable juego de la viborita (Snake), vuelve a las tiendas adaptado a las necesidades de conectividad actuales.

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    Lejos de competir en la gama alta de los smartphones, la nueva apuesta de la marca busca captar a los usuarios nostálgicos y a quienes priorizan la desconexión, la simplicidad y la seguridad, sin resignar las herramientas tecnológicas indispensables del mundo moderno.

    Puntos clave del esperado regreso:

    • Diseño clásico renovado: Conserva la esencia ergonómica y el formato compacto que lo hizo popular, pero con materiales mejorados, un acabado más estilizado y una pantalla a color de mayor definición.

    • Conectividad adaptada: A diferencia del modelo original de los años 2000, esta nueva variante incorpora compatibilidad con redes móviles actuales, permitiendo llamadas de mejor calidad y navegación básica.

    • Batería de larga duración: Uno de los grandes atractivos de este relanzamiento es su autonomía, diseñada para superar holgadamente varios días de uso continuo con una sola carga, haciendo honor a su mítica fama.

    • Enfoque minimalista: Está pensado como un teléfono secundario ideal para la desconexión digital, para adultos mayores o para quienes buscan un dispositivo operativo únicamente para llamadas y mensajes esenciales.

    El regreso de este clásico promete despertar una fuerte ola de nostalgia y se perfila como una de las propuestas más curiosas y atractivas del mercado tecnológico actual.

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