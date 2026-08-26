Vuelve un clásico: el icónico Nokia 1100 regresa en una moderna versión adaptada a los nuevos tiempos

El legendario teléfono celular que marcó a una generación regresa al mercado con una renovación tecnológica. Qué características mantiene de su mítica versión original, qué funciones incorpora y cuáles son las expectativas de su relanzamiento.

El universo de la telefonía móvil se revolucionó con el anuncio del regreso de uno de los dispositivos más queridos y recordados de la historia: el Nokia 1100. Aquel equipo indestructible, famoso por su autonomía inagotable, su durabilidad extrema y el inolvidable juego de la viborita (Snake), vuelve a las tiendas adaptado a las necesidades de conectividad actuales.

Lejos de competir en la gama alta de los smartphones, la nueva apuesta de la marca busca captar a los usuarios nostálgicos y a quienes priorizan la desconexión, la simplicidad y la seguridad, sin resignar las herramientas tecnológicas indispensables del mundo moderno.