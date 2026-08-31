    • 31 de agosto de 2026 - 20:03

    Instagram: cambia la etiqueta "Creador de IA" por "Perfil generado con IA"

    La red social implementa una modificación clave en la identificación de cuentas automatizadas y contenidos multimedia sintéticos. El objetivo es brindar mayor transparencia a los usuarios sobre el origen de los perfiles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio del avance de las herramientas de inteligencia artificial y la proliferación de cuentas automatizadas, Instagram oficializó un cambio sustancial en su sistema de advertencias y etiquetas públicas. La tradicional leyenda de "Creador de IA" dejará paso de manera oficial a la nueva denominación "Perfil generado con IA", un rótulo diseñado específicamente para identificar con mayor precisión a aquellas cuentas cuyos contenidos audiovisuales —videos, imágenes y transmisiones— son producidos íntegramente por sistemas artificiales y algoritmos.

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    La medida responde a la necesidad de las plataformas digitales de endurecer los controles contra la desinformación y la suplantación de identidad, permitiendo que los consumidores de contenido detecten de un vistazo si interactúan con una persona real o con un bot gestionado por software de última generación.

    Mayor transparencia y control en el feed

    El ajuste técnico se despliega de forma progresiva en las configuraciones de los usuarios a nivel global. Con esta modificación, Meta busca unificar los criterios de etiquetado en todo su ecosistema digital, exigiendo a los creadores y desarrolladores que declaren de forma explícita el uso de tecnologías generativas en la construcción de sus perfiles.

    Desde la compañía remarcaron que el incumplimiento de estas normas de transparencia puede derivar en penalizaciones sobre el alcance de las publicaciones o la suspensión temporal de las cuentas que intenten ocultar la naturaleza sintética de sus contenidos frente

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