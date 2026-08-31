Instagram: cambia la etiqueta "Creador de IA" por "Perfil generado con IA"

La red social implementa una modificación clave en la identificación de cuentas automatizadas y contenidos multimedia sintéticos. El objetivo es brindar mayor transparencia a los usuarios sobre el origen de los perfiles.

En medio del avance de las herramientas de inteligencia artificial y la proliferación de cuentas automatizadas, Instagram oficializó un cambio sustancial en su sistema de advertencias y etiquetas públicas. La tradicional leyenda de "Creador de IA" dejará paso de manera oficial a la nueva denominación "Perfil generado con IA", un rótulo diseñado específicamente para identificar con mayor precisión a aquellas cuentas cuyos contenidos audiovisuales —videos, imágenes y transmisiones— son producidos íntegramente por sistemas artificiales y algoritmos.

La medida responde a la necesidad de las plataformas digitales de endurecer los controles contra la desinformación y la suplantación de identidad, permitiendo que los consumidores de contenido detecten de un vistazo si interactúan con una persona real o con un bot gestionado por software de última generación.

Mayor transparencia y control en el feed El ajuste técnico se despliega de forma progresiva en las configuraciones de los usuarios a nivel global. Con esta modificación, Meta busca unificar los criterios de etiquetado en todo su ecosistema digital, exigiendo a los creadores y desarrolladores que declaren de forma explícita el uso de tecnologías generativas en la construcción de sus perfiles.