El Tamagotchi vuelve renovado: ahora se puede llevar como un anillo

El Tamagotchi, uno de los juguetes que marcó a toda una generación en los años 90, vuelve con una versión completamente inesperada: ahora se lleva puesto en el dedo . Bandai presentó el Tamagotchi Ring , un pequeño dispositivo en formato anillo creado para celebrar los 30 años de la franquicia.

De la ciencia ficción a la emergencia: prueban cucarachas cíborg capaces de aplicar inyecciones en rescates

El nuevo modelo conserva la clásica estética con forma de huevo, pero fue reducido hasta alcanzar apenas 28 milímetros de altura , aproximadamente la mitad del tamaño del Tamagotchi original. En su parte frontal incorpora una pantalla LCD a color de 0,56 pulgadas , la más pequeña utilizada hasta ahora en la serie, según la compañía.

Aunque el diseño mantiene los tres botones característicos debajo de la pantalla, en esta versión son decorativos. El manejo se realiza mediante controles ubicados a ambos lados del dispositivo.

El Tamagotchi Ring permite criar 30 de las mascotas virtuales más populares de la historia de la franquicia. Además, dependiendo de cómo se cuide al personaje, puede evolucionar y hasta convertirse en un personaje secreto.

El desarrollo del dispositivo demandó dos años y su estructura está compuesta por 52 componentes electrónicos y 12 piezas plásticas . Debido a su reducido tamaño, no utiliza una pila convencional reemplazable, sino una batería recargable que se carga mediante un estuche especialmente diseñado.

Tres diseños y un tamaño adaptable

El nuevo Tamagotchi estará disponible en tres terminaciones: plata, dorado y un acabado perlado degradado. Está pensado inicialmente para la talla japonesa 14, aunque incluye un adaptador para ajustarlo a dedos de talla 10.

En Japón, el precio anunciado es de 7.700 yenes, mientras que por el momento no se confirmó un lanzamiento oficial internacional.

¿Cuándo sale el nuevo Tamagotchi?

Los pedidos comenzaron el 27 de agosto de 2026 a través de Premium Bandai en Japón. Las primeras entregas están previstas para febrero de 2027.

El regreso llega justo cuando la franquicia celebra tres décadas desde su lanzamiento. El Tamagotchi apareció por primera vez en 1996 y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial gracias a una propuesta sencilla: cuidar una mascota digital, alimentarla, limpiarla y atender sus necesidades para mantenerla con vida.

Ahora, tres décadas después, aquella mascota que millones llevaron en el bolsillo vuelve con una nueva forma de acompañar a sus dueños: directamente en el dedo.