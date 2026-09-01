Un robot exploró el fondo del Mar Argentino y encontró basura, redes de pesca y hasta un cassette VHS

El fondo del Mar Argentino, a miles de metros bajo la superficie, guarda paisajes y especies que todavía son poco conocidos. Pero una reciente expedición científica también permitió encontrar allí una huella inesperada de la actividad humana: bolsas de plástico, redes de pesca, ropa, envases y hasta un antiguo cassette VHS.

El hallazgo se produjo durante una campaña de exploración realizada con el ROV SuBastian , un robot submarino operado de manera remota que permitió observar y registrar imágenes del lecho marino. El vehículo realizó 17 inmersiones y recorrió un total de 55,6 kilómetros de fondo , en sectores ubicados entre los 450 y casi 4.000 metros de profundidad.

Durante los recorridos, los investigadores identificaron 29 objetos considerados residuos humanos . Entre ellos aparecieron materiales plásticos, líneas y redes de pesca, prendas de vestir, objetos metálicos y otros elementos que llegaron hasta zonas profundas del océano.

Pero hubo un hallazgo que llamó especialmente la atención: un cassette VHS encontrado a 2.643 metros de profundidad . El objeto fue registrado durante una de las inmersiones y se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la expedición.

Los investigadores exploraron tres sectores del margen continental: las cuencas Salado-Colorado, Colorado-Rawson y Malvinas . La distribución de los residuos no fue uniforme y una de las áreas presentó una concentración considerablemente mayor.

En la cuenca Colorado-Rawson se localizaron 19 de los 29 objetos registrados, a lo largo de poco más de 13 kilómetros relevados. Los científicos consideran que las características del relieve submarino y las corrientes pueden influir en el desplazamiento y acumulación de estos materiales.

Los residuos vinculados con la actividad pesquera también representan una preocupación. Las líneas y redes abandonadas pueden permanecer en el fondo y continuar interactuando con los organismos marinos, incluso mucho tiempo después de haber dejado de ser utilizadas.

Un descubrimiento que va más allá del curioso VHS

Aunque el cassette fue el elemento que más llamó la atención, el objetivo principal de la investigación fue mucho más amplio: obtener información sistemática sobre la presencia y distribución de basura en sectores profundos del Mar Argentino.

La expedición permitió documentar ambientes que durante mucho tiempo fueron muy difíciles de observar directamente. El ROV SuBastian cuenta con cámaras de alta definición y equipos que permiten registrar el fondo oceánico mientras se desplaza a grandes profundidades.

El hallazgo deja además una imagen contundente: la contaminación generada en tierra y en las actividades desarrolladas en superficie puede terminar llegando a lugares que parecen completamente alejados de la presencia humana.

A casi 4.000 metros bajo el mar, donde la luz solar prácticamente no llega y las condiciones son extremas, los investigadores encontraron una señal inesperada de nuestra vida cotidiana: un viejo VHS entre residuos, redes y plásticos. Una evidencia de que la basura puede recorrer grandes distancias y alcanzar incluso algunos de los sectores más profundos y menos explorados del océano.