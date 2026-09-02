Adiós a WhatsApp: los modelos de celulares que se quedan sin la aplicación desde septiembre

WhatsApp implementó su actualización anual de requisitos de compatibilidad, dejando oficialmente sin soporte a una serie de teléfonos móviles inteligentes antiguos. La medida responde a la necesidad de incorporar nuevas herramientas de seguridad, optimizar el rendimiento y garantizar la estabilidad de la plataforma, funciones que los sistemas operativos más antiguos ya no logran procesar.

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A partir de este mes, la aplicación de mensajería de Meta exige como base contar con los sistemas operativos Android 6.0 o versiones posteriores. Todos aquellos dispositivos que funcionen con Android 5.0 y 5.1 (o ediciones anteriores) dejarán de recibir actualizaciones y perderán el acceso de forma paulatina. Un escenario similar ocurre en el ecosistema de Apple con modelos clásicos de iPhone que no pueden actualizar su software a las versiones requeridas por la compañía.

Si bien Meta no emite un listado oficial estricto y único, los dispositivos que quedan inhabilitados por no superar la barrera del sistema operativo son aquellos con varios años en el mercado, entre los que destacan:

Sony: Línea Xperia Z, Xperia Z2, Xperia Z3 y Xperia SP.

LG: LG G2 y modelos contemporáneos de la marca.

Huawei: Huawei Ascend P6 y gama similar de esos años.

Otros fabricantes: Dispositivos discontinuados de marcas como OnePlus (One y 2), Asus (Zenfone 2) y Lenovo (K3 Note y A7000).

¿Qué pasa si mi teléfono está en la lista?

En una primera etapa, los usuarios afectados podrán seguir abriendo la aplicación, aunque comenzarán a experimentar fallas intermitentes, imposibilidad de iniciar sesión, errores al enviar o recibir mensajes y bloqueos en las llamadas o videollamadas. Con el correr de las semanas, el servicio dejará de funcionar por completo.

Cómo verificar el dispositivo:

Para saber si el celular corre riesgo, es necesario ingresar a los Ajustes o Configuración del teléfono, buscar el apartado Acerca del teléfono o Información del software y chequear la versión de Android o iOS instalada. Si el equipo no admite actualizaciones a un sistema superior, la única alternativa para continuar utilizando la plataforma será migrar a un dispositivo compatible.