    • 2 de septiembre de 2026 - 20:04

    Adiós a WhatsApp: los modelos de celulares que se quedan sin la aplicación desde septiembre

    La aplicación de mensajería actualizó sus requisitos mínimos de compatibilidad. Los dispositivos con sistemas operativos antiguos dejarán de recibir soporte técnico y perderán el acceso de forma paulatina.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    WhatsApp implementó su actualización anual de requisitos de compatibilidad, dejando oficialmente sin soporte a una serie de teléfonos móviles inteligentes antiguos. La medida responde a la necesidad de incorporar nuevas herramientas de seguridad, optimizar el rendimiento y garantizar la estabilidad de la plataforma, funciones que los sistemas operativos más antiguos ya no logran procesar.

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    ¿Cuál es el requisito mínimo?

    A partir de este mes, la aplicación de mensajería de Meta exige como base contar con los sistemas operativos Android 6.0 o versiones posteriores. Todos aquellos dispositivos que funcionen con Android 5.0 y 5.1 (o ediciones anteriores) dejarán de recibir actualizaciones y perderán el acceso de forma paulatina. Un escenario similar ocurre en el ecosistema de Apple con modelos clásicos de iPhone que no pueden actualizar su software a las versiones requeridas por la compañía.

    Modelos afectados más populares

    Si bien Meta no emite un listado oficial estricto y único, los dispositivos que quedan inhabilitados por no superar la barrera del sistema operativo son aquellos con varios años en el mercado, entre los que destacan:

    Samsung: Galaxy S4, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 3, Galaxy S6 y equipos de esa misma generación.

    Motorola: Moto G (1.ª generación), Moto G (2014) y Moto E (2014).

    Sony: Línea Xperia Z, Xperia Z2, Xperia Z3 y Xperia SP.

    LG: LG G2 y modelos contemporáneos de la marca.

    Huawei: Huawei Ascend P6 y gama similar de esos años.

    Otros fabricantes: Dispositivos discontinuados de marcas como OnePlus (One y 2), Asus (Zenfone 2) y Lenovo (K3 Note y A7000).

    ¿Qué pasa si mi teléfono está en la lista?

    En una primera etapa, los usuarios afectados podrán seguir abriendo la aplicación, aunque comenzarán a experimentar fallas intermitentes, imposibilidad de iniciar sesión, errores al enviar o recibir mensajes y bloqueos en las llamadas o videollamadas. Con el correr de las semanas, el servicio dejará de funcionar por completo.

    Cómo verificar el dispositivo:

    Para saber si el celular corre riesgo, es necesario ingresar a los Ajustes o Configuración del teléfono, buscar el apartado Acerca del teléfono o Información del software y chequear la versión de Android o iOS instalada. Si el equipo no admite actualizaciones a un sistema superior, la única alternativa para continuar utilizando la plataforma será migrar a un dispositivo compatible.

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