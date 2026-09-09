Apple presentó el iPhone 18 Pro: cuánto cuesta y cuáles son sus principales novedades

Apple presentó este miércoles la nueva generación de sus teléfonos de alta gama con los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max , durante un evento que también marcó el debut de John Ternus como CEO de la compañía tras la salida de Tim Cook.

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Apple prepara el cambio más grande en la historia del iPhone

El iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de USD 1.199 para la versión de 256 GB, mientras que el iPhone 18 Pro Max partirá de los USD 1.299 , también con 256 GB. Según anunció Apple, ambos estarán disponibles desde el 18 de septiembre .

Una de las principales novedades está en el interior de los equipos. Los modelos Pro incorporan el A20 Pro , un chip fabricado con tecnología de dos nanómetros y acompañado por 12 GB de memoria integrada .

Apple asegura que el nuevo procesador mejora el rendimiento en tareas relacionadas con inteligencia artificial y permite una gestión más eficiente de la energía y del calor generado por el dispositivo.

La compañía también puso el foco en Apple Intelligence y sostuvo que el iPhone continúa siendo uno de los principales dispositivos para interactuar con sus funciones de inteligencia artificial.

Más batería y cambios en el diseño

Los nuevos modelos Pro incorporan baterías de mayor capacidad y, de acuerdo con Apple, pueden alcanzar hasta 45 horas de reproducción de video.

En cuanto al diseño, la Isla Dinámica ocupa una superficie menor y aparecen nuevos acabados en azul y rojo. La parte posterior mantiene una estética similar a la del iPhone 17 Air, aunque las cámaras presentan dos lentes ubicadas horizontalmente.

Una cámara con apertura variable

La cámara es otro de los puntos fuertes de la nueva generación. El iPhone 18 Pro Max suma un sensor con apertura variable, una tecnología que permite modificar la cantidad de luz que ingresa al sensor mediante la apertura del diafragma.

Los modelos Pro también incorporan Pro Controls, una herramienta que permite realizar ajustes más precisos en fotografías y videos, como el equilibrio de colores y la velocidad.

Apple además anunció Apple Image Reference, una etiqueta oculta que queda incorporada en las fotografías tomadas con estos dispositivos.

iOS 27 suma nuevas funciones de inteligencia artificial

Los nuevos iPhone llegan acompañados por iOS 27, la próxima gran actualización del sistema operativo de Apple.

La actualización amplía las funciones de Apple Intelligence, con mejoras en las Herramientas de Escritura y nuevas posibilidades para generar imágenes mediante un modelo privado en la nube.

Las funciones que requieren mayor capacidad de procesamiento tendrán límites de uso diarios. Los usuarios que tengan suscripciones pagas de iCloud+ podrán acceder a un límite superior, con excepción del plan de 50 GB.