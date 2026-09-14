    • 14 de septiembre de 2026 - 18:06

    Llegó iOS 27 a los iPhone: Siri AI, fotos generativas, más velocidad y regulador de transparencia

    Apple liberó iOS 27 con Siri AI al fin operativo, edición generativa de fotos, AirDrop hasta 80% más rápido, regulador de opacidad para Liquid Glass y mejoras clave en rendimiento y Safari.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Apple liberó este lunes 14 de septiembre la versión definitiva de iOS 27 para todos los modelos compatibles, cerrando la etapa de tres meses de betas con un despliegue focalizado en inteligencia artificial, rendimiento bruto y control visual.

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    Tras dos años de espera, el sistema estrena Siri AI con contexto conversacional y cruce de datos entre apps, optimizaciones de velocidad de hasta el 80% y un nuevo regulador para el diseño visual.

    Radiografía de las 10 claves que cambian el iPhone

    1. Rendimiento y velocidad real (el impacto silencioso)

    Apertura de apps: Hasta 30% más rápida.

    App Fotos: Las imágenes recién capturadas aparecen 70% más rápido.

    AirDrop: Transferencias veloces potenciadas hasta un 80% más.

    2. Liquid Glass personalizable

    Se mantiene la estética translúcida, pero estrena un regulador en Ajustes para graduar la opacidad y priorizar la legibilidad.

    Retoques en iconos, controles y widgets de mayor tamaño para pantallas de inicio más visuales.

    3. Llega oficial Siri AI

    Entiende lenguaje natural profundo, mantiene el contexto entre turnos de charla y cruza información repartida en distintas aplicaciones del ecosistema.

    4. Fotos con Apple Intelligence

    Reencuadre post-captura: Ajusta el plano de una foto ya tomada.

    Extensión de entorno: Genera IA de contexto para ampliar bordes de la imagen.

    Borrador/limpiador avanzado: Maneja objetos de mayor tamaño con integración hiperrealista.

    5. Safari inteligente

    Organización automática de pestañas agrupadas por temas.

    Alertas de compras: Notificaciones customizadas para stock y bajadas de precio de productos.

    6. Cartera (Wallet) expandida

    Permite crear pases propios para eventos sin soporte nativo previo (ampliando más allá de boarding passes y tarjetas bancarias).

    7. Mensajes más robustos

    Reintento inteligente de envíos caídos por mala señal, sincronización multi-dispositivo afinada y comunicación RCS optimizada con Android.

    8. AirDrop blindado con archivos pesados

    Flujo de transferencia hiperrápido ideal para video en alta resolución y ráfagas pesadas entre hardware Apple.

    9 & 10. Contraseñas y controles parentales afinados

    Refuerzo en la gestión de accesos y herramientas de supervisión más granulares para perfiles menores.

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