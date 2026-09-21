WhatsApp prepara una nueva función para dictar mensajes y enviarlos como texto sin grabar audios

WhatsApp prepara una nueva función que podría cambiar la manera en que los usuarios redactan sus mensajes en el día a día. La aplicación de Meta trabaja en una herramienta que permitirá hablarle al teléfono para generar un mensaje de texto, sin necesidad de utilizar el teclado virtual y sin la necesidad de enviar una nota de voz tradicional.

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La novedad fue detectada recientemente en una versión beta de la aplicación y se encuentra todavía en etapa de desarrollo. Según los reportes especializados, el sistema permitirá dictar el mensaje, revisar el texto generado en la pantalla y decidir con total libertad si se envía o se descarta.

De acuerdo con las filtraciones de las versiones de prueba, la función incorporará un botón específico dentro de la barra de chat. Al presionarlo, el usuario podrá comenzar a hablar y la plataforma se encargará de transformar automáticamente las palabras en texto escrito.

Configuración inicial: La primera vez que se active la herramienta, aparecerá una breve explicación y se solicitará seleccionar el idioma en el que se realizará el dictado.

Indicador de escucha: Mientras el usuario habla, se activará un panel visual que señalará que el sistema está capturando el audio para su transcripción.

Revisión previa: Una vez finalizado el dictado, la aplicación generará el texto definitivo en el chat para que pueda ser leído y corregido antes de presionar el botón de enviar.

La herramienta está pensada para utilizarse tanto en conversaciones individuales como en chats grupales y otros espacios dentro de la plataforma.

Mensaje escrito, sin audio y sin etiquetas

Una de las principales diferencias con las clásicas notas de voz radica en el formato que recibe el receptor. Quien esté del otro lado no escuchará ningún archivo de audio, sino que recibirá un mensaje convencional escrito en la pantalla.

Además, el sistema no incluirá ningún tipo de etiqueta o indicación visible que revele que el contenido fue redactado mediante dictado por voz.

De esta manera, la función apunta especialmente a aquellos usuarios que prefieren expresarse hablando por comodidad o rapidez, pero que del otro lado necesitan o prefieren leer el contenido de forma inmediata sin reproducir audios.

Cuándo estará disponible

Por el momento, la función no se encuentra disponible para el público general. Al haber sido descubierta únicamente en fases de prueba y desarrollo, deberá atravesar distintas etapas de evaluación y optimización.

Como ocurre habitualmente con las características en etapa beta, el diseño de la interfaz, la ubicación exacta del botón y su funcionamiento definitivo podrían sufrir modificaciones. Por su parte, Meta todavía no confirmó de manera oficial una fecha estimada para su llegada a la versión estable, por lo que los usuarios deberán aguardar nuevas actualizaciones.