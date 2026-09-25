    • 25 de septiembre de 2026 - 08:49

    Franco Colapinto mejoró su ritmo y terminó 10° en la última práctica del GP de Azerbaiyán

    El argentino cerró entre los diez mejores la última tanda de entrenamientos en Bakú y llega a la clasificación con mejores sensaciones. Verstappen fue el más rápido.

    Franco Colapinto.
    Franco Colapinto.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto completó la última práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán con una mejora respecto de las dos primeras tandas y finalizó en el 10° puesto, en el circuito callejero de Bakú.

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    El piloto argentino logró un tiempo que le permitió meterse entre los diez primeros y quedó a casi un segundo de Pierre Gasly, su compañero de equipo, que terminó sexto. La actuación representó una evolución para Colapinto antes de la instancia más importante del sábado.

    Verstappen marcó el mejor tiempo

    Max Verstappen, con su Red Bull, fue el más rápido de la sesión y quedó por delante de George Russell, de Mercedes, y Lewis Hamilton, de Ferrari.

    La tanda sirvió a los equipos para ultimar detalles de cara a la clasificación, que definirá la grilla para la carrera del domingo. El trazado de Bakú, con sus largas rectas y sectores muy angostos, suele exigir un equilibrio particular entre velocidad y estabilidad.

    Ahora, todos los focos estarán puestos nuevamente en Colapinto y su Alpine, que buscará avanzar a la Q3 durante la clasificación.

    La sesión clasificatoria comenzará a las 9:00 de Argentina, mientras que el Gran Premio de Azerbaiyán se disputará el domingo desde las 8:00.

    Toda la actividad podrá seguirse en vivo a través de ESPN, Fox Sports y Disney+.

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