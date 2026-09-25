    • 25 de septiembre de 2026 - 10:32

    Gran clasificación de Colapinto en Bakú: entró a la Q3 y finalmente largará 9°

    El argentino volvió a mostrar una fuerte mejora en Bakú, avanzó hasta la última parte de la clasificación y había quedado décimo. Una sanción a Carlos Sainz le permitió ganar una posición para la carrera.

    Franco Colapinto se metió entre los diez mejores de la clasificación y partirá noveno en el GP de Azerbaiyán.

    Franco Colapinto se metió entre los diez mejores de la clasificación y partirá noveno en el GP de Azerbaiyán.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto completó una de sus mejores jornadas del fin de semana en Azerbaiyán y consiguió un lugar en la Q3 de la clasificación. Inicialmente había terminado décimo, pero una sanción posterior a Carlos Sainz le permitió avanzar una posición y finalmente largará 9° este sábado en el Gran Premio de Bakú.

    Leé además

    Franco Colapinto terminó 18° en la primera práctica del Gran Premio de Azerbaiyán﻿

    Colapinto reaccionó en Bakú: terminó 11° en la segunda práctica y quedó a las puertas del Top 10
    Postal. El Gran Premio Histórico pasó por San Juan y las calles se llenaron de la magia de los autos de colección.

    XXIII Gran Premio Argentino Histórico: los vehículos y un paseo por San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El piloto de Alpine había terminado también décimo en la tercera práctica libre y logró confirmar esa recuperación cuando llegó el momento decisivo.

    El argentino avanzó junto a su compañero Pierre Gasly, quien terminó séptimo, y colocó a los dos Alpine dentro de los diez primeros de la grilla. La pole quedó en manos de George Russell, con Charles Leclerc segundo y Oscar Piastri tercero.

    De un jueves complicado a meterse entre los diez mejores

    La actuación del viernes marcó un cambio importante respecto del inicio del fin de semana. Colapinto había sido 18° en la primera práctica y luego mejoró hasta el 11° puesto en la segunda, aunque después de esa sesión reconoció que todavía no se sentía cómodo con el auto y que le estaba costando encontrar consistencia en las frenadas y entradas de curva.

    Su objetivo, sin embargo, había sido claro desde el jueves: “Llegar a la Q3 y sumar puntos”. La primera parte de esa meta quedó cumplida este viernes.

    Antes de la clasificación también había mostrado una evolución concreta en la FP3, donde terminó décimo, en una sesión liderada por Max Verstappen por delante de Russell y Lewis Hamilton.

    El error que le impidió buscar algo más

    Ya en la Q3, Colapinto completó un primer giro lanzado y se preparaba para intentar mejorar su registro en la parte final de la sesión. Sin embargo, se pasó de largo en la curva 15, provocó una bandera amarilla y perdió la posibilidad de cerrar una última vuelta rápida.

    La Fórmula 1 indicó que el argentino terminó décimo después de no poder establecer un registro completamente representativo en la última fase. Gasly, en cambio, consiguió ubicarse séptimo y completó una clasificación positiva para Alpine.

    La primera fila quedó conformada por Russell y Leclerc. El piloto de Mercedes marcó 1:42.526, mientras que el monegasco quedó a más de ocho décimas. Piastri terminó tercero, apenas una milésima detrás del Ferrari.

    La sanción que hizo subir a Colapinto al 9° lugar

    Después de terminada la clasificación, Carlos Sainz quedó bajo investigación por no reducir suficientemente la velocidad ante banderas amarillas. La FIA finalmente decidió sancionar al piloto de Williams con la pérdida de cinco posiciones en la grilla.

    Sainz se había clasificado noveno, justo por delante de Colapinto, pero con la penalización cayó al 14° puesto. De ese modo, el argentino heredó una posición y quedó confirmado en el noveno cajón de largada.

    A qué hora corre Colapinto en Azerbaiyán

    La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre desde las 8 de Argentina, sobre el circuito callejero de Bakú. Colapinto partirá desde la quinta fila, en el noveno lugar de la grilla.

    El argentino llega además con buenos antecedentes recientes: fue noveno en Monza y décimo en España, resultados que le permitieron sumar puntos antes de este nuevo desafío.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Moto GP.

    Es oficial: el MotoGP volverá a Buenos Aires en abril de 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Selección Argentina - Juegos Suramericanos.

    Argentina vs. Paraguay por la final de los Juegos Suramericanos: hora, formaciones y dónde ver

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto mejoró su ritmo y terminó 10° en la última práctica del GP de Azerbaiyán

    Por Redacción Diario de Cuyo
    fecha 2 de la liga f7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos

    Fecha 2 de la Liga F7: todos los resultados, goles y figuras de los partidos