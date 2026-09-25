    • 25 de septiembre de 2026 - 13:37

    XXIII Gran Premio Argentino Histórico: los vehículos y un paseo por San Juan

    Más de un centenar de vehículos participaron de la quinta etapa del XXIII Gran Premio Argentino Histórico que se termina en Córdoba.

    Postal. El Gran Premio Histórico pasó por San Juan y las calles se llenaron de la magia de los autos de colección.

    Postal. El Gran Premio Histórico pasó por San Juan y las calles se llenaron de la magia de los autos de colección.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gran Premio Argentino Histórico llenó de nostalgia las calles de San Juan. La competencia de regularidad organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA), que recorrió distintos puntos de San Juan en su camino hacia la definición de la edición 2026.

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    La caravana arribó a la provincia proveniente de San Fernando del Valle de Catamarca, luego de completar un recorrido de aproximadamente 623 kilómetros. Los vehículos ingresaron por la Ruta Nacional 150, atravesaron la zona del Parque Provincial Ischigualasto y continuaron hacia Jáchal, para luego tomar la Ruta Nacional 40 y recorrer sectores como Talacasto, Villicum y Albardón antes de llegar al área metropolitana.

    El tramo final tuvo como destino el puente del Centro Cívico, donde se concretó la llegada de los participantes. La actividad contó con la presencia del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y del presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone, quienes acompañaron el desarrollo de esta jornada que reunió en la provincia a protagonistas y vehículos históricos del automovilismo argentino.

    La competencia, que comenzó el 18 de septiembre en Buenos Aires y recorrió Córdoba, Catamarca y San Juan, forma parte del campeonato CODASUR de regularidad histórica y mantiene además su tradicional carácter solidario junto a Cáritas Argentina, con la recolección de alimentos no perecederos durante las distintas etapas.

    La despedida de San Juan fue este viernes 25 de septiembre, con una largada a las 9 desde el Estadio Aldo Cantoni, desde donde la caravana emprendió el último tramo hacia Córdoba, ciudad en la que finalizará la XXIII edición.

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