TC 2000: la noche en la que El Zonda se vistió de gala

En la previa a la carrera homenaje a Henry Martin, noche histórica con cuatro autos girando en la Quebrada.

Cuatro autos, cuatro giros. Suficientes, necesarios como para hacer historia en una noche de un 25 de septiembre en el mítico autódromo El Zonda. Es que a las 20,25 de este viernes de luna llena, la Quebrada Rugiente sintió el ronquido de los motores del TC 2000, entre sombras, luces y sonidos para dejar abierto el desafio de tener en el 2027 una fecha nocturna del campeonato.

Fue una noche en la que El Zonda fue otro. Los boxes, las terrazas, el cerro. Todo con otra dimensión. Con otros colores. Con un protagonista central como Henry Martin que volvió a su tierra para recibir en primera persona la admiración de su gente, el amor de los sanjuaninos. Una previa a todo glamour para que henry compartiera con sus fans en el escenario, al que luego se le sumaron Matías Rossi, el actual campeón, Gabriel Ponce de León y Fabián Flaqué. Una charla previa cargada de anécdotas, de historia pura. Para luego darle paso a los motores.

Salió primero el Toyota de Henry, luego lo siguió Matías Rossi y más tarde Vivian y Occhionero. Una rugido diferente para que los amantes de los fierros deliraran. La Viborita, el Rulo, la recta opuesta, la horquilla.Todo a fondo en cuatro vueltas que dejaron con gusto a poco a todos los que se acercaron a vivir una noche para la historia en el amado El Zonda.