Argentina perdió por penales ante Paraguay y se quedó con la plata en los Juegos Suramericanos

La Selección argentina Sub-19 quedó a un paso de la gloria en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . El equipo dirigido por Diego Placente empató 0-0 ante Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa y terminó perdiendo 5-4 en la definición por penales, por lo que debió conformarse con la medalla plateada .

Durante los 90 minutos, Argentina tuvo las ocasiones más claras para romper el cero. Ian Subiabre contó con una oportunidad importante en el comienzo del encuentro, mientras que en el complemento Facundo Jainikoski estuvo dos veces muy cerca de marcar. Primero definió afuera luego de una habilitación de Ramiro Tulián y, posteriormente, sacó un potente remate desde la puerta del área que terminó impactando en uno de los palos.

Paraguay también consiguió generar peligro y el partido se volvió cada vez más abierto durante el tramo final. A los 44 minutos del segundo tiempo , Thiago Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó al conjunto paraguayo con diez jugadores . Argentina intentó aprovechar la superioridad durante los tres minutos adicionados, pero no pudo encontrar el gol.

Sin tiempo extra, la definición de la medalla dorada tuvo que resolverse directamente desde los doce pasos. En la serie, Felipe Esquivel, Franco Domínguez y Thiago Pérez marcaron para Argentina, mientras que Milan Freyres, José Buhring y Amín Cristaldo hicieron lo propio para Paraguay.

La serie continuó pareja hasta que Leandro Olima ejecutó su penal por encima del travesaño. Luego, Rodrigo Vera puso en ventaja a Paraguay. Jainikoski mantuvo con vida a la Argentina al convertir el 4-4, pero Mauro Coronel asumió la última ejecución paraguaya y no falló: marcó el 5-4 definitivo que desató el festejo de la Albirroja.

Con esta consagración, Paraguay consiguió su tercera medalla dorada en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos, después de los títulos obtenidos en 1978 y 2022. Además, volvió a vencer a Argentina en Santa Fe 2026, ya que también se había impuesto por 2-1 durante la fase de grupos.

Para el seleccionado conducido por Placente, la medalla plateada significó el regreso al podio de los Juegos Suramericanos después de 12 años. Argentina alcanzó así su cuarta presea en la competencia, aunque deberá seguir esperando para volver a celebrar un título.

El oro se le niega desde 1986, cuando la Argentina consiguió su última consagración en el certamen. Antes, también había alcanzado el primer puesto en 1982. De esta manera, la espera por una nueva medalla dorada en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos llegó a los 40 años.