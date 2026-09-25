Lo que hasta ayer era una posibilidad ahora aparece como confirmado. Abel Pintos le cantará al papa León XIV durante su visita a la Argentina , prevista para noviembre. La presentación será el lunes 9 de noviembre a las 9:15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, uno de los lugares incluidos en la agenda oficial del pontífice.

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Según pudo confirmar TN, el cantante recibió en las últimas horas una invitación formal desde el Vaticano . En los próximos días habrá reuniones entre el equipo de Pintos y los organizadores para terminar de definir los detalles de su participación.

La novedad se conoce apenas 24 horas después de que comenzaran a circular versiones sobre una posible presentación del artista. Este miércoles, C5N había consultado al entorno de Pintos y la respuesta había sido cautelosa: “No hay confirmación oficial aún” . La posibilidad, sin embargo, había quedado abierta.

La información inicial indicaba que Pintos había sido uno de los artistas elegidos para cantar frente al papa durante su visita a la Argentina. Incluso trascendió que el músico había recibido la propuesta con entusiasmo, aunque desde su equipo evitaron ratificarla públicamente en ese momento.

Este jueves se confirmó que la convocatoria se concretó formalmente y que Pintos cantará el lunes 9 de noviembre, a las 9:15, durante la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione . Por el momento, no se informó qué canción interpretará ni cómo estará estructurada su participación.

La presentación tendrá lugar en uno de los puntos más significativos del itinerario papal. El Cottolengo es una institución con unas 50 hectáreas, donde viven alrededor de 410 personas con discapacidad y trabajan unos 400 empleados. En el predio también se encuentra el santuario que conserva el corazón de San Luis Orione.

Cuándo llegará León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV está programada del 8 al 11 de noviembre y contempla actividades en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. El Vaticano ya difundió oficialmente el cronograma general.

El pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre y mantendrá, entre otras actividades, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Durante su estadía también está prevista una misa en el Monumento de los Españoles, la visita al Cottolengo Don Orione, una actividad en la cárcel de Devoto y un viaje a Córdoba.

El último día de su estadía viajará a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica, antes de partir hacia Perú para continuar su gira latinoamericana.

La música también tendrá un lugar central en la visita

La participación de Abel Pintos se suma a otro anuncio realizado esta semana: la Conferencia Episcopal Argentina presentó “Argentina con el papa León”, la canción oficial preparada para acompañar la visita.

La obra fue compuesta por los hermanos cordobeses Gabriel y Agustín Moyano Angelini, quienes fueron seleccionados a través de un concurso nacional impulsado por el Episcopado.

La Iglesia informó que la canción será parte de las actividades organizadas alrededor de la llegada del pontífice, mientras continúa definiéndose la participación de artistas y músicos en distintos momentos de la agenda.

La presentación de Abel Pintos quedó prevista para el lunes 9 de noviembre a las 9:15 en el Cottolengo Don Orione, mientras su equipo y los organizadores terminarán de definir en los próximos días los detalles de la actuación.

TN