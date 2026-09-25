    • 25 de septiembre de 2026 - 11:15

    Encontraron al hombre que amenazó a Homero Pettinato y lo trasladaron a la Fiscalía

    Hernán Claudio Di Carlos, conocido en redes como “Hernán Bloquero”, fue localizado en Junín y quedó a disposición de la Justicia. Será trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la investigación.

    Homero Pettinato amenazado.

    Homero Pettinato amenazado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía encontró en Junín a Hernán Claudio Di Carlos, conocido en redes sociales como “Hernán Bloquero”, el hombre señalado por Homero Pettinato en una denuncia por presuntas amenazas. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia y será trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con las actuaciones.

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    Según informó TN, el operativo estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigación Comunal 14 de la Policía de la Ciudad, quienes se trasladaron hasta Junín para concretar el procedimiento. El parte policial indicó que participaron cuatro agentes y que el traslado quedó registrado en un informe de la Policía bonaerense.

    La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Pettinato por una presunta infracción al artículo 149 bis, primer párrafo, del Código Penal, referido al delito de amenazas. La calificación definitiva de los hechos y las responsabilidades que pudieran corresponder deberán ser determinadas por la Justicia.

    Qué pasó con Homero Pettinato

    El conductor había contado que durante un tiempo recibió amenazas desde distintas cuentas de redes sociales. Según su relato, el hombre estaría obsesionado con su expareja, Sofía Gonet, conocida como “La Reini”.

    La situación tomó otra dimensión cuando Di Carlos se presentó en la puerta de Olga, donde Pettinato trabaja. Durante una transmisión, el conductor aseguró que lo reconoció, que el hombre lo miró y realizó un gesto que interpretó como una amenaza antes de retirarse.

    Después de ese episodio, Pettinato radicó una denuncia ante la Policía y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del programa para incorporarlas a la investigación. La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, a cargo del fiscal Federico Taramelli.

    Ahora, con Di Carlos localizado, la Justicia avanzará con la indagatoria y con las demás medidas vinculadas a la denuncia. El hombre había sido citado para presentarse este viernes ante la fiscalía porteña.

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