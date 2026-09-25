Una feria gratuita para conocer las propuestas turísticas de los departamentos, el interesante proyecto de alumnos de la UNSJ

El próximo 1° de octubre la identidad de San Juan será protagonista en un evento que busca sentar un precedente y convertirse en una cita obligada año tras año. Se trata de Identitur , una propuesta llevada a cabo por alumnos de 5° de la carrera de Licenciatura en Turismo de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.

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Conforme explicó Alina Ruarte, estudiante de la carrera, en contacto con DIARIO DE CUYO, año tras año los alumnos que están pronto a recibirse proponen distintas actividades como parte de las últimas prácticas de la formación. Anteriormente las propuestas estuvieron vinculadas a charlas y disertaciones, pero este año decidieron dar un giro de 180° y sumaron un concepto más que interesante, y es que sean los propios departamentos de San Juan los que compartan sus riquezas y maravillas turísticas con el publico local.

“Este año decidimos abordar todos los tipos de eventos en un solo lugar. La idea es mostrar la oferta turística a través de los departamentos con una feria expositiva. Desde marzo venimos planeando el evento” , precisó la joven.

A la feria expositiva se sumarán otros organismos que estarán compartiendo sus actividades, además de espectáculos artísticos y paneles de debate donde cada actor que será parte de los mismos compartirán desde sus lugares como abordan la identidad de San Juan.

Si bien es una actividad que está principalmente orientada a estudiantes de Turismo, la invitación es a todo el público que esté interesado en conocer más sobre las distintas propuestas turísticas que tienen los departamentos, muchas de ellas desconocidas.

Feria temática y bloques expositivos, las dos grandes propuestas del Identitur

Uno de los mayores atractivos del evento será la feria temática, pensada como un espacio para recorrer, conocer y descubrir diferentes propuestas vinculadas con la identidad turística, cultural y gastronómica de la provincia. En esta oportunidad serán nueve los departamentos que compartirán sus distintas ofertas.

Entre los presentes estarán Capital, Rawson, Zonda, Rivadavia, San Martín, Pocito, 25 de Mayo, Valle Fértil y Chimbas. Además, se incorporarán el Centro Ambiental Anchipurac y el Centro de Aviación Civil de San Juan. “Algunos departamentos nos informaron sus intenciones de participar, pero estarán presentes en la Feria Internacional de Turismo. Es importante aclarar que, por fuera de lo que es la Fiesta Nacional del Sol, es el primer evento que reúne a los departamentos con la intención de mostrar sus propuestas”, aseguró Ruarte.

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A la feria se sumará un bloque expositivo y dinámicas participativas. Se trata de una exposición de distintas miradas, experiencias y propuestas que ponen en valor la identidad de la provincia. Ruarte comentó que el primer panel estará integrado por el director ejecutivo del San Juan Bureau de Eventos y Convenciones, el gerente de Hotel Del Bono y un chef local. El segundo panel estará integrado por influencers y creadores de contenidos que estarán compartiendo cómo difunden la identidad local en las redes sociales.

Ruarte detalló que a lo largo de la jornada se contará con distintos números artísticos que estarán llegando de distintos puntos de la provincia, y también habrá sorteos y juegos.

“Nuestra mayor expectativa es que la gente salga conociendo cosas nuevas de los departamentos. Todos vivimos en San Juan, pero capaz no conocemos todo lo que hay los departamentos. Muchos de los que formamos parte de esto nos gustaría poder hacer una segunda edición y otros eventos”, sostuvo la joven estudiante de la UNSJ.

El dato sobre Identitur, la feria organizada por alumnos de la UNSJ

El evento se llevará a cabo el jueves 1 de octubre, de 15 a 19 horas, en el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en San Luis esquina Las Heras.

La entrada es libre y gratuita. Sin embargo, desde la organización solicitan a quienes tengan intenciones de asistir llenar un formulario que se encuentra en el perfil de Instagram @identitur, ya que el dato les sirve a los estudiantes para conocer la cantidad de asistentes al evento.

Detrás de la organización del Identitur se encuentran Alina Ruarte, Micaela Tornello, Ángeles Fernández, Érica Cortez, Emanuel Molina, Gustavo Espín, Barbara Bustos, Rocío Pastran, Enzo Martin, Laura Robles y Pablo Vargas; quienes están acompañados por las profesoras Eliana Arnaez, Stella Acosta y Luján Ríos.