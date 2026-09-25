Luck Ra y Thalía se unieron para una versión cuartetera de "A quién le importa"

Los artistas estrenaron una nueva interpretación del clásico que popularizó la cantante mexicana. La canción combina el estilo de Luck Ra con el ritmo del cuarteto cordobés y ya está disponible en plataformas digitales.

Luck Ra y Thalía sorprendieron a sus seguidores con una colaboración que cruza dos estilos y generaciones. Los artistas presentaron una nueva versión de “A quién le importa”, el clásico que la cantante mexicana convirtió en uno de los temas más reconocidos de su carrera, ahora adaptado al ritmo del cuarteto.

El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip oficial, en el que ambos artistas muestran su química y le imprimen una nueva identidad a la canción. La producción busca conservar el mensaje de libertad del tema original, pero con una base bailable característica de la música popular de Córdoba.

La nueva versión cuenta con arreglos de Javier Sanglerman, conocido como “Ramky”, y Deevoy, quienes trabajaron sobre la estructura original para incorporar instrumentos propios del cuarteto, entre ellos acordeón, piano, percusión, guitarra, bajo y batería.

Un clásico que vuelve con ritmo de cuarteto “A quién le importa” fue popularizado por Thalía en 2002, aunque la canción había sido compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut para Alaska y Dinarama y publicada originalmente en la década de 1980. La cantante mexicana explicó que el tema tuvo un significado especial para ella y que lo asoció con momentos de cambios personales y con una postura de fortaleza frente a las críticas.

Para Luck Ra, la colaboración representa además una nueva incursión en la transformación de éxitos internacionales al cuarteto. En los últimos años, el cantante cordobés realizó versiones junto a artistas como Chayanne y Elvis Crespo, ampliando el alcance del género.