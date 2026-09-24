Llega a San Juan el show infantil "Juguetes, una aventura musical"

Se trata de un musical interactivo que rescata el valor del juego, y que se presentará el domingo 4 de octubre a Sala Z.

"Juguetes, una aventura musical" es el nombre del show infantil que llegará a San Juan, en el marco de su gira nacional, el domingo 4 de octubre, para correr el telón en Sala Z. La propuesta está destinada a los niños y a toda la familia, y las entradas ya se pueden adquirir a través de la plataforma digital Passline.

A tono con la nueva entrega de Toy Story, en la que se inspira, la trama gira en torno a Lía, una niña que recibe su primera tablet inteligente. Ante este acontecimiento, sus antiguos juguetes temen quedar olvidados en el cajón de las cosas en desuso. Sin embargo, la historia da un giro decisivo cuando la batería del dispositivo se agota por completo, dando inicio a una aventura donde se revaloriza el uso de la imaginación y el juego tradicional.

Desde la producción del show, Noelí detalló el enfoque pedagógico y de entretenimiento de la obra: "Es un musical con canciones originales que van llevando la trama. Aparece la tablet con sus efectos especiales, pero la idea es incluirla dentro del juego y rescatar lo positivo sin abusar de la tecnología. No es la historia de la película, sino una propuesta lúdica para volver a traer el juego a las infancias desde el vivo".

Coreos y juegos en Sala Z La obra sube al escenario a personajes emblemáticos de la saga, como Woody, Buzz Lightyear, Jessie, la pastorcita, Forky y el Señor Cara de Papa, entre otros. "Hay un momento donde los chicos tienen que ayudar a armarle la cara al Señor Cara de Papa en medio de una búsqueda del tesoro", explicó la productora, que destacó el formato interactivo del show.

El espectáculo destaca por su dinamismo y el uso de elementos como pelotas gigantes, telas, humo y burbujas. "Al principio es todo mucha coreo, son dos coreografías relindas, bastante power, pero en el momento del juego es cuando arranca lo mejor para los chicos, porque se rompe el código de estar sentados y ahí es donde todo se pone como súper divertido", señaló Noelí. Además, indicó que sobre el cierre del show "se regala un globo a cada espectador para hacer una coreografía juntos, logrando que la sala se llene de colores".