Pampita compartió por error una foto de la China Suárez y la borró a los pocos segundos

Un inesperado movimiento en redes sociales volvió a poner a Pampita y la China Suárez en el centro de la escena. La modelo Carolina “Pampita” Ardohain compartió en sus historias de Instagram una publicación de Eugenia “La China” Suárez y, apenas unos segundos después, decidió eliminarla.

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El episodio fue advertido por usuarios y quedó registrado en una captura de pantalla difundida por el panelista Pepe Ochoa . Según la imagen, la historia habría permanecido visible durante aproximadamente 17 segundos , antes de desaparecer del perfil de Pampita.

La publicación correspondía a una galería de fotografías de la China Suárez , en la que la actriz mostraba distintos looks. Pampita la habría compartido por equivocación en sus stories y rápidamente borró el contenido, aunque para ese momento algunos usuarios ya habían alcanzado a capturarlo y comenzaron a difundirlo.

El breve reposteo generó distintas especulaciones entre los seguidores de ambas. Una de las hipótesis que comenzó a circular sostiene que Pampita habría querido enviarle la publicación de manera privada a otra persona , pero que, por un error al utilizar Instagram, terminó compartiéndola públicamente.

Sin embargo, ninguna de las dos protagonistas confirmó esa versión , por lo que se trata solamente de una interpretación surgida en redes sociales. Tampoco Pampita explicó públicamente por qué publicó y luego eliminó la historia.

El episodio llamó especialmente la atención por la historia que ambas comparten. Pampita y la China Suárez estuvieron enfrentadas públicamente años atrás por la relación de la actriz con Benjamín Vicuña, expareja de la modelo y padre de sus hijos.

Con el paso del tiempo, ambas mostraron un vínculo más cordial y coincidieron en distintos eventos familiares. Pampita también manifestó públicamente que busca mantener una relación respetuosa con la actriz debido al vínculo entre sus hijos.

Esta vez, un simple movimiento en Instagram alcanzó para volver a instalar a Pampita y la China Suárez entre los temas más comentados de las redes, aunque el motivo real detrás de la publicación eliminada todavía no fue aclarado.