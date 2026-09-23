    • 23 de septiembre de 2026 - 21:18

    "Premio al bolu del año": Marley se accidentó y debieron asistirlo de urgencia

    El carismático presentador sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante una visita comercial. En sus redes compartió el momento.

    Marley debió ser atendido por un corte profundo en su frente.&nbsp;

    Marley debió ser atendido por un corte profundo en su frente. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Marley protagonizó un inesperado incidente que requirió asistencia médica inmediata. Mientras se encontraba dentro de un comercio, chocó de lleno contra una escalera metálica, lo que le provocó un corte importante que obligó su traslado urgente hacia un centro de salud para recibir puntos de sutura.

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    Lejos de mostrarse preocupado, el animador utilizó sus redes sociales para registrar el momento posterior al accidente con su característico humor y compartió su característico sentido del autocastigo.

    "Y me rompí la cabeza una vez más. El año pasado en China, ahora acá, es un golpe por año promedio (...) Premio al bolu del año y se lo quiero dedicar a la viga que no vi", comentó.

    Entre risas y bromas dedicadas al objeto que no llegó a divisar, reconoció que este tipo de tropiezos accidentados se convirtieron tristemente en una constante dentro de su historial personal.

    "No puedo más de pelotudo. Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería. Por suerte la gente del lugar me ayudó. Ahora voy a ir al hospital para que me lo cosan. Es el golpe número 20 en la cabeza en toda mi vida", agregó.

    Golpes que no hablan "argento"

    La reciente situación vivida en el establecimiento comercial rememoró otros incidentes similares ocurridos durante sus travesías laborales por el mundo.

    Él mismo recordó que sufrió en Tailandia, mientras grababa junto a Karina Jelinek. Fue golpeó fuertemente la cabeza contra una estalactita en el interior de una cueva. El accidente ocurrió porque intentaba socorrer a la modelo, quien sufría de fobia a los espacios cerrados y se negaba a avanzar.

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