Frodo está de vuelta: revelaron la primera imagen de Elijah Wood en "La caza de Gollum"

La Tierra Media volvió a moverse. Warner Bros. difundió las primeras imágenes oficiales del rodaje de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum y una de ellas despertó inmediatamente la nostalgia de los fanáticos: un hobbit de cabello oscuro aparece de espaldas frente a una vivienda de la Comarca, en lo que distintos medios especializados identificaron como el regreso de Elijah Wood en la piel de Frodo Bolsón .

La fotografía no muestra el rostro del personaje y Warner no lo identifica expresamente en la imagen, aunque la participación de Wood en la película ya está confirmada . Será su regreso al universo cinematográfico de Tolkien más de una década después de su última aparición como Frodo.

Las fotografías publicadas desde el set muestran nuevamente Hobbiton, en Nueva Zelanda , con varios hobbits, escenarios reconocibles de la Comarca y a Andy Serkis trabajando detrás de cámara . El actor no solo dirige la producción: también volverá a interpretar a Gollum mediante captura de movimiento, el personaje que marcó buena parte de su carrera.

Frodo, ayer y hoy: Elijah Wood en 2001, durante la trilogía original de El Señor de los Anillos, y su regreso al personaje en 2026 para La caza de Gollum.

Más imágenes del rodaje de “El Señor de los Anillos: La caza de Gollum” pueden verse en X, compartidas por la cuenta @Tolkienverse .

ATENCIÓN: acaban de salir las primeras imagenes oficiales del set de rodaje de ''EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA CAZA DE GOLLUM'' Por fin ya podemos decir que estamos de vuelta en la Tierra Media. https://t.co/rf7cPIly4J

La aparición de Frodo agrega un fuerte componente nostálgico a una película que buscará recuperar buena parte del espíritu de las trilogías anteriores. Wood no estará solo: Ian McKellen también regresará como Gandalf , mientras que Lee Pace retomará el papel de Thranduil. Entre las incorporaciones aparecen nombres como Jamie Dornan, Anya Taylor-Joy, Kate Winslet y Leo Woodall .

La presencia de Frodo había sido anticipada anteriormente por McKellen y después confirmada como parte del reparto. Ahora, por primera vez, el estudio mostró material oficial del rodaje que permite empezar a imaginar cómo será ese regreso.

De qué tratará “La caza de Gollum”

La historia se ubicará antes de los acontecimientos centrales de La Comunidad del Anillo y seguirá la búsqueda de Gollum, una misión vinculada con los intentos de Gandalf por descubrir qué ocurrió con el Anillo Único y evitar que información clave llegue hasta Sauron.

Ese recorrido volverá a poner en escena a personajes conocidos, aunque desde un momento diferente de sus historias. Aragorn, todavía conocido como Trancos, tendrá un papel central en la persecución de Gollum. Para esta etapa del personaje, Jamie Dornan interpretará a Aragorn, en reemplazo de Viggo Mortensen.

Serkis tendrá así una doble responsabilidad: ponerse nuevamente en la piel digital de Gollum y conducir una producción que pretende ampliar el universo cinematográfico construido alrededor de las obras de J.R.R. Tolkien.

Un regreso que apunta directo a la nostalgia

La primera imagen de Frodo puede parecer mínima —apenas una figura de espaldas frente a una casa hobbit—, pero alcanza para conectar inmediatamente con una saga que marcó a toda una generación. La Comarca, Gandalf, Gollum y Frodo volverán a compartir una misma película, más de veinte años después del cierre de la trilogía original de Peter Jackson.

El estreno de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum está previsto para diciembre de 2027, por lo que todavía resta más de un año de producción y posproducción.