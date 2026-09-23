Lionel Richie fue hospitalizado por tercera vez en el año y debió suspender shows

El cantante de 77 años fue sometido a un procedimiento por fibrilación auricular. Su representante aseguró que la intervención salió bien y que se tomará unos días de descanso.

Lionel Richie volvió a preocupar a sus seguidores luego de ser hospitalizado por tercera vez en lo que va de 2026. El cantante estadounidense, de 77 años, fue sometido a un procedimiento para tratar una fibrilación auricular, un trastorno que provoca alteraciones en el ritmo cardíaco.

Según informó su representante, el artista recibió una ablación, una intervención mínimamente invasiva utilizada para tratar determinados casos de arritmia. El procedimiento no fue de emergencia y, de acuerdo con el vocero, el médico que lo atendió aseguró que “todo salió perfectamente”.

Tras la intervención, Richie deberá interrumpir temporalmente su actividad artística. Su representante señaló que el músico se encuentra bien, pero que tomará un período de descanso antes de regresar a los escenarios.

Tres conciertos fueron cancelados La situación obligó a modificar la agenda de la gira “Sing a Song All Night Long”, que Richie realiza junto a Earth, Wind & Fire. Fueron cancelados los conciertos previstos para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio. El regreso a los escenarios está previsto para el 14 de octubre en Las Vegas.

Esta es la tercera situación vinculada a su salud durante los últimos meses. A fines de agosto, después de presentarse en St. Louis, Richie ingresó voluntariamente a un hospital para realizarse estudios cardíacos. Permaneció internado durante tres días y luego regresó a Los Ángeles.