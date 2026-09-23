Lionel Richie fue hospitalizado por tercera vez en el año y debió suspender shows

Lionel Richie volvió a preocupar a sus seguidores luego de ser hospitalizado por tercera vez en lo que va de 2026. El cantante estadounidense, de 77 años, fue sometido a un procedimiento para tratar una fibrilación auricular, un trastorno que provoca alteraciones en el ritmo cardíaco.
Según informó su representante, el artista recibió una ablación, una intervención mínimamente invasiva utilizada para tratar determinados casos de arritmia. El procedimiento no fue de emergencia y, de acuerdo con el vocero, el médico que lo atendió aseguró que “todo salió perfectamente”.
Tras la intervención, Richie deberá interrumpir temporalmente su actividad artística. Su representante señaló que el músico se encuentra bien, pero que tomará un período de descanso antes de regresar a los escenarios.
Tres conciertos fueron cancelados
La situación obligó a modificar la agenda de la gira “Sing a Song All Night Long”, que Richie realiza junto a Earth, Wind & Fire. Fueron cancelados los conciertos previstos para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio. El regreso a los escenarios está previsto para el 14 de octubre en Las Vegas.
Esta es la tercera situación vinculada a su salud durante los últimos meses. A fines de agosto, después de presentarse en St. Louis, Richie ingresó voluntariamente a un hospital para realizarse estudios cardíacos. Permaneció internado durante tres días y luego regresó a Los Ángeles.
El episodio anterior había ocurrido en junio, cuando el cantante tuvo que interrumpir un concierto en St. Paul, Minnesota, luego de sentirse mareado sobre el escenario. En aquella oportunidad también postergó algunas presentaciones para recuperarse y posteriormente retomó su actividad.
Pese a las recientes complicaciones, Richie había reaparecido públicamente el 19 de septiembre junto a su pareja, Lisa Parigi, durante una cena en Beverly Hills. En las imágenes difundidas se lo pudo ver sonriente y haciendo un gesto de aprobación ante las cámaras.