Pity Álvarez fue internado por una crisis hipertensiva y quedó en terapia intermedia

El músico fue trasladado al Hospital Tornú durante la noche del martes, luego de sufrir una descompensación. La internación ocurre horas antes de una nueva audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz.

Cristian “Pity” Álvarez fue internado durante la noche del martes en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva. El músico permanece en terapia intermedia y, según trascendió, los médicos evalúan trasladarlo a una clínica de su obra social para continuar con la atención.

La descompensación ocurrió cerca de las 23, después de una jornada en la que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados también había protagonizado un choque en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal. El incidente vial no dejó personas heridas.

La internación se produjo pocas horas antes de una nueva audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 tenía previsto retomar el debate este miércoles a las 11.30 y escuchar a cuatro testigos propuestos por la defensa.

Qué pasará con el juicio Entre los testigos convocados para esta jornada se encuentra Cristina Congiu, madre de Pity Álvarez, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, personas vinculadas al barrio y al entorno del músico.

Por el momento, el tribunal no había dispuesto la suspensión del juicio a raíz de la internación. La situación, sin embargo, genera incertidumbre sobre la continuidad de la audiencia y sobre la posibilidad de que Álvarez participe del proceso mientras permanece bajo atención médica.