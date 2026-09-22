Tras el choque de "Pity" Álvarez, sus abogados pidieron una evaluación urgente de su estado de salud

Horas después de que “Pity” Álvarez protagonizara un choque en una estación de servicio de La Paternal , su abogado realizó una presentación urgente ante la Justicia Civil para advertir sobre la situación del músico y solicitar que se cumpla, en un plazo de 24 horas, una evaluación interdisciplinaria que había sido ordenada días atrás.

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El escrito fue presentado por el abogado Sebastián Queijeiro , en representación de Silvina Andrea Álvarez Congiu , hermana del cantante, dentro del expediente que tramita en el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 y que tiene como objetivo determinar la capacidad jurídica de Álvarez.

Según informó el letrado, hasta este martes la evaluación dispuesta por la jueza Mariana Judith Kanefsck todavía no se había realizado . En la nueva presentación, además, incorporó dos episodios recientes que, según planteó, justifican la necesidad de avanzar con la medida.

El primero ocurrió durante el fin de semana, cuando, siempre de acuerdo con el escrito presentado por su abogado, Álvarez se encerró en una habitación de su vivienda y se negó a salir . “Llamamos a un cerrajero para ingresar, pero finalmente nos abrió”, señaló Queijeiro ante la Justicia.

En ese contexto, el abogado manifestó que “su estado de salud es delicado y es por ello que no puede permanecer solo” .

El segundo episodio fue el choque ocurrido durante la madrugada de este martes en una estación de servicio Shell, ubicada en la esquina de las avenidas San Martín y Nicasio Oroño, en el barrio porteño de La Paternal.

El propio abogado informó el incidente en la presentación judicial y señaló: “Recientemente, salió a bordo de un vehículo y ocasionó una colisión en una estación de servicio”. Debido a que se trataba de un hecho reciente, aclaró que no podía aportar mayores detalles en ese momento.

Según la reconstrucción realizada por Infobae, Álvarez conducía un Volkswagen Bora cuando impactó contra un Peugeot 208 que estaba en la estación de servicio. No se registraron personas heridas. El conductor del otro automóvil afirmó que, después del choque, le solicitó al músico la documentación correspondiente, pero que Álvarez le manifestó que tenía “problemas legales” y se retiró del lugar.

La evaluación que ordenó la Justicia

El expediente judicial busca determinar la capacidad jurídica del músico y los apoyos que eventualmente podría necesitar. La semana pasada, el Juzgado Civil N°4 abrió la causa a prueba por 30 días y ordenó una evaluación interdisciplinaria a cargo del Cuerpo Médico Forense.

El estudio deberá abordar distintos aspectos de la situación de Álvarez, entre ellos su diagnóstico y pronóstico, los recursos personales, familiares y sociales con los que cuenta y los posibles apoyos necesarios para alcanzar “la mayor autonomía posible”.

Entre los puntos que deberán analizar los profesionales se encuentra si el músico puede vivir solo, cumplir indicaciones terapéuticas, prestar consentimiento para tratamientos médicos o psiquiátricos, trasladarse por la vía pública, administrar dinero, trabajar y realizar actividades cotidianas sin asistencia.

En el mismo expediente, la jueza designó a Silvina Andrea Álvarez Congiu como apoyo provisorio de su hermano para la gestión y administración de los recursos vinculados con su atención de salud. También dispuso la inhibición general de bienes del músico, sin establecer un límite temporal.

Una de las medidas centrales de la resolución fue la orden dirigida a la obra social de SADAIC para que trasladara de manera urgente a Álvarez con el objetivo de realizar la evaluación interdisciplinaria. En caso de que los profesionales determinaran que no era necesaria una internación, deberían establecer cuál era el tratamiento o dispositivo más adecuado.

La resolución también contempló que, si fuera estrictamente necesario para concretar la evaluación, los profesionales pudieran solicitar auxilio de la fuerza pública, incluso con la intervención de un cerrajero, aunque previamente debían requerir la colaboración de la hermana del músico.

Según denunció ahora Queijeiro, el oficio fue enviado a SADAIC el 17 de septiembre, pero la evaluación todavía no se realizó. Por ese motivo, después de informar los dos episodios recientes, el abogado solicitó al juzgado que adopte medidas urgentes y vuelva a librar un oficio para que el estudio interdisciplinario pueda concretarse dentro de las próximas 24 horas.