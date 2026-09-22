Denunció que su hijo fue apuñalado dentro del Nazario Benavídez y teme por su seguridad

Una madre denunció ante Diario de Cuyo un grave episodio que habría ocurrido en el interior del Instituto Nazario Benavídez . Según el relato de María Giménez , su hijo, de 16 años, fue atacado con una punta casera por otro adolescente de 17 años que también permanece alojado en el establecimiento. La mujer aseguró que el joven recibió tres puñaladas, una de las cuales le perforó un pulmón , y cuestionó el accionar posterior ante la situación.

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El hecho, de acuerdo con el testimonio de Giménez, ocurrió el jueves pasado luego de una actividad religiosa que se desarrolló en el instituto. La mujer contó que su hijo habría mantenido una discusión con otro interno, también menor de edad, y que ambos terminaron enfrentándose físicamente.

Siempre según su versión, durante la pelea el otro adolescente habría extraído una punta de fabricación casera hecha con un hierro afilado y atacado a su hijo en tres oportunidades. Una de las heridas habría sido en el pecho y provocado una lesión pulmonar que requirió atención hospitalaria.

La madre sostuvo además que el adolescente permaneció varias horas antes de ser trasladado en ambulancia . Según relató, posteriormente fue llevado al Hospital Rawson, donde los médicos constataron la gravedad de las lesiones y le colocaron un drenaje torácico para tratar la acumulación de aire en el pulmón.

Giménez afirmó que recién fue informada al día siguiente , alrededor de las 10 de la mañana, cuando un asistente social del instituto se comunicó con ella. Según su relato, en esa conversación le dijeron que su hijo había tenido “solo una pelea” y que se encontraba bien.

Sin embargo, cuando llegó al Hospital Rawson, la mujer aseguró que conoció la verdadera gravedad de lo sucedido. “Ahí me contaron que había recibido tres puntazos”, relató. La mujer señaló que su hijo evolucionó favorablemente y que ya le retiraron el drenaje, aunque continúa con dolores derivados de las heridas. También manifestó su preocupación porque, de acuerdo con lo que le informó el abogado del adolescente, una vez que reciba el alta médica podría ser trasladado nuevamente al Nazario Benavídez.

El principal reclamo de Giménez está relacionado con qué ocurrirá con su hijo si debe regresar al mismo lugar donde, según su denuncia, fue atacado.

La mujer afirmó que la defensa había solicitado una medida de arresto domiciliario, pero que el pedido fue rechazado. “¿Cómo me quedo tranquila sabiendo que el agresor está ahí?”, planteó la madre durante su comunicación con este medio. Y agregó que teme que su hijo pueda volver a ser atacado.

Giménez también sostuvo que recurrió a los medios porque considera que el caso no recibió la atención que debería haber tenido y reclamó que se adopten medidas para garantizar la seguridad de su hijo.