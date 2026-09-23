"Encantador" estrena en el cine local: "El peor monstruo puede verse como vos y vivir al lado tuyo"

Este jueves llega a Cinemacenter Encantador, un thriller de terror psicológico dirigido por José María Cicala . Se trata de la cuarta película del reconocido fotógrafo, publicista y realizador, una propuesta inusual para el cine argentino que trasciende el género al desplegar una profunda metáfora social sobre el engaño y el daño colectivo.

En principio, lo que dice la sinopsis, es que la película gira en torno a Tomás (interpretado por Rodrigo Noya), un joven aparentemente inofensivo que vive en un pueblo tranquilo de Santa Fe, pero que oculta siniestros secretos vinculados a la desaparición de mujeres. Sería un primer nivel de lectura. El mensaje más profundo, sin embargo, va mucho más allá.

Tras un reconocido paso por festivales internacionales —donde obtuvo el premio a Mejor Película y Mejor Actor en Fantasporto, Mejor Actor en Screamfest y Mejor Dirección Iberoamericana en el Festival Macabro—, la cinta que reúne en su reparto a Noya, Arturo Puig, Mario Alarcón, Alejo García Pintos, Griselda Sánchez, entre otros intérpretes, finalmente llega a las salas nacionales, incluida la de San Juan.

El tránsito de José Cicala en el mundo del cine -cuya firma es bien conocida en la fotografía publicitaria de alto nivel, en el país y el exterior – responde a una búsqueda estrictamente personal. "Quizás lo que hago yo no es lo más común en el cine argentino, porque me pasa lo siguiente: Yo vengo de 30 años de trabajar en publicidad. Hace 8 años me enloquecí, con Griselda Sánchez, mi esposa, que es actriz y me apoya un montón, decidí meterme de cabeza en el cine, pero para hacer lo que quería hacer ", explicó a DIARIO DE CUYO el realizador, director de Sola, La sombra del gato y Lennons, quien, desde el primer momento, priorizó la libertad creativa por encima de las exigencias comerciales; y la esmerada factura técnica.

"La publicidad te obliga a seguir un montón de lineamientos. Y si bien tuve propuestas para plataformas, dije ‘no, voy a hacer las películas que tengo ganas’, que son para la gente a la que le gusta sentarse a ver una película y concentrarse ", precisó. Desde el primer momento, sus creaciones tuvieron muy buena recepción en festivales y esta última entrega no parece ser la excepción.

"Encantador ha tenido un recorrido mundial, se vendió a Europa, Estados Unidos y Canadá, y ganamos muchos festivales. Pero…” Siempre (o casi) hay un pero y Cicala lo conoce. “Lamentablemente nos llevó un año poder estrenarla en nuestro país por diferentes motivos que tienen que ver fundamentalmente con la calificación. Para poder estrenar tenía que tener la calificación del INCAA y, entre idas y vueltas, todo ese trámite demoró un año", dijo el artista, que no oculta su mirada crítica hacia los sucesivos "desmanejos" en el Instiuto.

Según analizó, los hilos que enhebran a Tomás y a las mujeres, con las clases dirigentes y las sociedades no pasaron desapercibidos y tocaron algunas sensibilidades. Sin embargo, aseguró Cicala, esta “metáfora” no tiene que ver con ningún nombre y apellido en particular, ni de ahora ni de antes, ni argentino ni extranjero; pero a su vez, tiene que ver con todos. “Es un mensaje mucho más profundo”, apuntó.

Una metáfora del horror real

Más allá de la trama policial y los elementos macabros de la peli, Encantador propone un subtexto simbólico: “es toda una metáfora que cuenta la historia de cómo todos, al final, terminamos siendo víctimas de otra gente, de inconscientes o con otros intereses, que dirigen un país. Bueno, eso es lo que siento que pasa a nuestra sociedad, a nuestra gente", señaló el realizador, que se define apartidario; y que eligió, para abrir el film, un globo terráqueo que es recorrido por un cuchillo que se frena en la Argentina, empieza a perforar y brota sangre.

“Si la gente no entiende ese concepto de entrada, va a pensar que se trata solamente de lo que está viendo. A mí me interesa la búsqueda profunda, la metáfora, lo simbólico", apuntó Cicala, cuya propuesta conceptual surgió a partir de una reflexión sobre la historia y las figuras carismáticas.

"Viendo un documental de los terribles dictadores del siglo XX, dije: 'estos tipos en el fondo eran todos encantadores', en el mal sentido de la palabra. Conquistaban pueblos enteros, prometían que la gente iba a estar cada vez mejor. Así, décadas tras décadas, y seguimos igual, o peor”, contó. “A mí no me interesa la política, estoy totalmente fuera de cualquier partido, pero me duele y me lastima todo el daño que se hace", confesó.

Finalmente, consultado sobre el género del film, su respuesta fue contundente. "Sí, claro que es una película de terror, es un terror psicológico, un terror que puede ejercer la persona que está sentada al lado tuyo. El ser humano psicológicamente busca inventar fantasmas o monstruos inexistentes, porque es mucho más fácil que entender que el peor monstruo puede verse como vos y vivir al lado tuyo. A mí me da más terror eso que una película de fantasmas", cerró.

Dónde ver la película

Encantador se verá en Cinemacenter, a partir del jueves 24 de septiembre, todos los días a las 20:20 h. El estreno contará con una breve introducción a cargo de la actriz sanjuanina Celeste Castro.