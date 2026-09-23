"Tertulia Borracha" en la Alianza Francesa: viaje arqueológico por la historia de las bebidas

El próximo viernes, 25 de septiembre, la Alianza Francesa de San Juan será escenario de la "Tertulia Borracha" , una atrapante charla de arqueología urbana impulsado por la doctora Ana Igareta y el licenciado Ramiro Sumavil para descubrir, de manera amena y lúdica, las historias y curiosidades del siglo XIX a través de las bebidas y sus envases .

Lejos de los estereotipos que reducen la disciplina científica al estudio exclusivo de momias, pirámides o puntas de flecha en zonas alejadas, la arqueología urbana investiga aquello que se encuentra cotidianamente, incluso “bajo nuestros pies” . “Los pozos de basura nos hablan”, dijo Ana como ejemplo a DIARIO DE CUYO.

“ En términos arqueológicos las botellas son muy ricas informativamente. Nos permiten establecer con mucha precisión algunas costumbres de distintas épocas y nos dan mucha información sobre lo que los arqueólogos llamamos conductas de consumo ”, dijo la profesional.

“ Uno de los objetos que más se repite en la arqueología histórica del siglo XIX en todo el país , y por supuesto también en San Juan, son las botellas de bebidas alcohólicas . Entre la revolución industrial y la apertura de las importaciones, después de la caída de Rosas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a aparecer en todo el país bebidas alcohólicas de muy diferente tipo, que en algunos casos incluso se empiezan a producir en San Juan”, destacó Igareta.

Un dato curioso tiene que ver con el pasado de la provincia: “ San Juan funcionaba como el productor principal de aguardientes de toda la región ”, dijo Ana. “En los documentos coloniales, es decir, del siglo XVII y XVIII, se ve cómo el producto principal de producción, elogiado por los cronistas que pasan acá en el siglo XVII y XVIII, era el aguardiente. En un momento fue un productor muy poderoso, a nivel sudamericano. Lo del vino fue después”, dijo. ¿Qué pasó con eso? En teoría, cambió al ritmo de los tiempos. “Cambian las modas, cambian los consumos, a veces los cultivos tienen problemas por plagas o lo que sea, y la producción se tiene que ir reinventando, en función de lo que la gente va pidiendo también”, apuntó.

Publicidades, modas y brebajes medicinales

La propuesta de la dupla vincula el rigor académico con el entretenimiento, explorando también cómo la publicidad y las dinámicas sociales transformaron los hábitos.

“Hay un detalle muy curioso. Branca descubrió que la mejor forma de venderle producto a los hombres era poniendo mujeres en las publicidades”, comentó; ardid que modificó radicalmente la manera en que empezaron a promocionarse los productos espirituosos a nivel global.

Asimismo, las dinámicas de género y salud jugaron un papel central en las costumbres del periodo. “Por ejemplo, cuando a las mujeres no las dejaban abiertamente tomar alcohol, porque estaba mal visto socialmente, empiezan a recurrir a ‘tónicos medicinales’, que bebían ‘por salud'", sumó.

“Tratamos de contar lúdicamente o interesantemente datos que son temas de investigación, así que la gente se va sorprender, se va a entretener y va a aprender cosas”, contó la arqueóloga, que adelantó que además de charlas, etiquetas, botellas, costumbres y datos históricos, habrá también una degustación final con copitas originales de época “para brindar” por ese pasado que aún late.

Tratamos de contar lúdicamente o interesantemente datos que son temas de investigación, así que la gente se va sorprender, se va a entretener y va a aprender cosas Tratamos de contar lúdicamente o interesantemente datos que son temas de investigación, así que la gente se va sorprender, se va a entretener y va a aprender cosas

“Hay un valor en la historia de la ciudad, un pasado que no fue borrado por el tiempo ni por los terremotos. Lo fueron sepultando, lo fueron fragmentando, pero el pasado está acá. Si no aprendemos a mirarlo, ahí sí se va a destruir del todo”, subrayó. “El punto de la arqueología urbana tiene que ver con esto, con recordarle a la gente que el pasado no se va a ningún lado y que tampoco hace falta irse a lugares exóticos para hacer arqueología”.

Cita en la Alianza Francesa

Tertulia Borracha