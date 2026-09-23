    • 23 de septiembre de 2026 - 19:38

    Linkin Park en San Juan: el documental del regreso llega al cine local

    El esperado filme se proyectará en las salas comerciales de San Juan desde el próximo 30 de septiembre y por tiempo limitado.

    Linkin Park, el Ave Fenix de la música, en la gran pantalla.&nbsp;

    Linkin Park, el Ave Fenix de la música, en la gran pantalla. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los fans sanjuaninos de una de las agrupaciones más influyentes del rock alternativo global se preparan para una cita imperdible. Los cines locales proyectarán la próxima semana Linkin Park: Unshatter, film que retrata el proceso de reconstrucción y la esperada vuelta a los escenarios del conjunto estadounidense.

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    La Alianza Francesa será escenario de esta charla donde, por ejemplo, se contará el gancho que introdujo Branca. Arqueología urbana, bebidas históricas, consumo cotidiano y brindis final.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Esta producción cinematográfica -que debutará el miércoles 30 de septiembre a nivel global- documenta la manera en que los músicos veteranos lograron superar la dolorosa ausencia de su inolvidable vocalista original. A través de registros íntimos en el estudio y testimonios francos, la obra expone cómo la incorporación de nuevos integrantes revitalizó el proyecto artístico y dio inicio a un capítulo inédito en su exitosa trayectoria.

    "Esta es la historia de cómo empezamos de nuevo", escribió Linkin Park en sus redes

    Rock, del dolor a la gloria

    Fundada a finales de la década del '90, la banda redefinió los parámetros del sonido moderno al fusionar con maestría la crudeza del metal alternativo, la energía del rap rock y la profundidad de la música electrónica. Durante años, bajo el liderazgo vocal de Chester Bennington, el grupo cosechó éxitos multinacionales masivos, consolidándose como un fenómeno generacional ineludible que marcó la adolescencia y madurez de millones de fanáticos en todo el planeta gracias a himnos generacionales inolvidables.

    Sin embargo, el trágico fallecimiento de su icónico cantante en 2017 sumió al proyecto en su etapa más oscura, obligando a los miembros restantes a un prolongado silencio de siete años. Pero lejos de disolverse definitivamente, Mike Shinoda, Brad Delson, Dave "Phoenix" Farrell y Joe Hahn decidieron honrar su legado apostando por la reinvención colectiva.

    Linkin Park: entre la memoria y la renovación

    La propuesta audiovisual que llegará a la provincia no se limita a exhibir potentes actuaciones en directo registradas recientemente en São Paulo, sino que profundiza en las emociones complejas de sus protagonistas. El relato visual combina valiosos archivos inéditos con momentos de camaradería y composición, reflejando la resistencia humana frente al dolor.

    Asimismo, el documental muestra la llegada de la talentosa vocalista Emily Armstrong y el baterista Colin Brittain, piezas clave para dar vida al aclamado álbum From Zero.

    Esta emotiva obra retrata con sensibilidad cómo la música logra sanar heridas profundas, probando que la amistad y la pasión creativa pueden resurgir incluso después de atravesar la peor de las tormentas.

    Mirá el tráiler del documental

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