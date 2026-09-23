Seminario para realizadores visuales, con Lilia Parisí

La construcción de una voz autoral constituye uno de los desafíos más profundos en el campo audiovisual. Por eso, para los interesados que quieran profundizar en esta temática, la ENERC Sede Cuyo junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte impulsan un seminario que vincula cine y literatura.

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Se trata de “La construcción de la voz autoral” , dictado de manera remota y coordinado por la destacada escritora y magíster Lilia Parisí, a partir del 3 de octubre , el cual cuenta con un cupo máximo de veinticinco participantes.

La propuesta busca que realizadores y artistas visuales amplíen sus modos de observar, pensar y narrar a través de diversos géneros contemporáneos como la no ficción, el ensayo, el cuento, la novela, la autobiografía, la autoficción y la poesía.

El trabajo pedagógico estará orientado a incorporar la escritura como un instrumento primordial de exploración, reflexión y experimentación para los procesos creativos.

Lilia Parisí nació en San Juan y reside actualmente en Buenos Aires. Es Licenciada en Sociología y Magíster en Escritura Creativa .

Su trayectoria en el ámbito de las letras incluye la participación en festivales de poesía latinoamericanos y publicaciones de sus textos en diversas revistas literarias de la región. Asimismo, ha participado como escritora invitada en la Feria Internacional del Libro de Quito en su edición de 2024. Paralelamente a su labor de escritura, coordina encuentros de creatividad literaria y acompaña de manera personalizada proyectos de obra literaria.

Lilia Parisí dictará este seminario, en modalidad remota

Es autora de los poemarios Las Bestias (Nulú Bonsai, 2021; 2022) y Padre Narrado (Gog y Magog, 2024; Yerba Mala, 2025). Su sólida formación académica y artística le otorga una perspectiva única para tender puentes conceptuales y prácticos entre la literatura y el lenguaje cinematográfico o audiovisual.

Escritura literaria para realizadores visuales

El programa se encuentra estructurado en ocho módulos temáticos diseñados para abordar la voz autoral desde múltiples aristas teóricas y prácticas:

Módulo 1. Escritura documental: Aborda la no ficción como espacio de exploración narrativa, utilizando la observación como procedimiento y profundizando en las estrategias de la crónica y el perfil para transformar la experiencia y la investigación en relato.

Módulo 2. El ensayo como forma de pensamiento: Explora el ensayo como práctica crítica y creativa, examinando la deriva, la asociación y la experiencia como modos de producir pensamiento e hibridación textual frente a la argumentación tradicional.

Módulo 3. Historia, memoria y ficción: Analiza las complejas relaciones entre los materiales históricos, la memoria colectiva o personal y la ficción, integrando el registro poético como herramienta narrativa.

Módulo 4. Escenas de lo cotidiano: Se centra en la construcción narrativa de lo cotidiano mediante escrituras sin épica, priorizando los ritmos, gestos simples y el trabajo minucioso con el detalle y la escena como unidad básica.

Módulo 5. Escritura e imagen: Estudia la relación directa entre la imagen, la memoria y la percepción, utilizando la escritura para establecer asociaciones complejas entre la vivencia personal y los estímulos visuales.

Módulo 6. Archivo, experiencia y formas híbridas: Utiliza el diario íntimo, el registro de archivo y la investigación autobiográfica como procedimientos para consolidar formas heterogéneas y cruces con el ensayo.

Módulo 7. La primera persona como construcción ficcional: Profundiza en las fronteras móviles entre la autoficción, la crónica y la autobiografía, analizando la primera persona como un dispositivo literario deliberado.

Módulo 8. Poesía, imagen y montaje: Examina la poesía como territorio de experimentación visual y sonora, estableciendo ricos diálogos estéticos con las prácticas del videoarte y la composición temporal.

Datos del seminario

Seminario de Escritura Literaria "La construcción de la voz autoral"