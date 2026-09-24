    • 24 de septiembre de 2026 - 11:36

    La China Suárez volvió a ironizar tras la sanción a Mauro Icardi: el video que grabó con su hijo

    La actriz compartió una nueva parodia en redes sociales luego de que el futbolista fuera inhabilitado para conducir tras el polémico video que ella misma había publicado días atrás. Esta vez, apareció junto a su hijo Amancio.

    China Suárez.

    China Suárez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La China Suárez volvió a generar repercusión en las redes sociales después de publicar un particular video junto a su hijo Amancio Vicuña. La actriz retomó, esta vez con humor, la situación que se desencadenó luego de una publicación anterior protagonizada junto a Mauro Icardi.

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    En las nuevas imágenes, la China aparece junto al niño en un autito eléctrico de juguete. El video utiliza nuevamente como música de fondo una canción de Dua Lipa, en referencia a la publicación anterior que había compartido desde un vehículo en movimiento.

    ¿Así mejor?”, escribió la actriz sobre las imágenes, acompañando la frase con emojis de risa. El mensaje fue interpretado como una ironía sobre la sanción que recibió Icardi luego de que se viralizara el primer video.

    Qué pasó con Mauro Icardi

    La polémica comenzó después de que la China publicara un video en el que se la veía asomada por la ventanilla de un auto mientras Icardi conducía. La publicación generó cuestionamientos por cuestiones de seguridad vial y posteriormente derivó en una intervención de las autoridades bonaerenses.

    Tras el episodio, el futbolista fue inhabilitado preventivamente para conducir. Icardi cuestionó públicamente la medida y sostuvo que posee una licencia italiana vigente hasta 2029.

    La nueva publicación de la China Suárez retomó justamente esa situación, aunque esta vez eligió mostrar a Amancio manejando un vehículo de juguete, en una escena que funcionó como una parodia de la anterior.

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