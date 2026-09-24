Estrenos de cine en San Juan: cartelera renovada para disfrutar desde hoy

La cartelera cultural trae grandes propuestas en los estrenos de cine en San Juan para este 24 de septiembre , ofreciendo opciones imperdibles para todos los gustos y edades .

Entre las novedades destacan la película de acción y aventura El corazón de la bestia con Brad Pitt, la propuesta infantil La isla olvidada y el thriller de terror nacional Encantador , con Rodrigo Noya y Arturo Puig. Además, llega el terror de Su propio infierno , la comedia dramática La invitación y el esperado reestreno de Avengers: Endgame en formato especial (Infinity Vision).

Con Brad Pitt. Soldado herido de Fuerzas Especiales y su perro militar luchan por sobrevivir en la naturaleza salvaje de Alaska mientras buscan el camino a casa.

Dos amigas se quedan varadas en el místico mundo de Nakali, donde su único escape podría costarles su vida compartida de recuerdos.

Dinamarca. Cuando una misteriosa niebla envuelve una metrópolis futurista, liberando a una presencia esquiva y letal, una atormentada joven se lanza a la búsqueda de su padre. Su búsqueda se cruza con la de un soldado estadounidense inmerso en una angustiosa odisea para rescatar a su hija del infierno.

Play Cinema. 2D Sub: 23:30 h

ENCANTADOR (Thriller, Terror /97’/+16)

De José María Cicala. Con Rodrigo Noya, Arturo Puig. En un tranquilo pueblo, un encantador joven llamado Tomás lleva una vida sencilla: cuida de su madre, trabaja en el videoclub y en la clínica del pueblo y colecciona muñecas. Cuando empiezan a desaparecer mujeres, el recién llegado inspector Porter investiga.

Cinemacenter. 2D Cast: 20:20 h

CINE ARTE: LA INVITACIÓN (Comedia Dramática / 110’ /+17)

De Olivia Wilde, con Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton y Olivia Wilde. Sigue a Joe y Angela y cómo su matrimonio ha caído en la rutina. Angela invita a sus vecinos Kayla y Shane a unos cócteles,e inesperadamente descubren cómo sus vecinos podrían estar organizando orgías semanales.

Multiplex. 2D Sub: viernes, domingo y martes, 19:00 h

AVENGERS: ENDGAME ENCORE – Re estreno – Infinity Vision (Acción / 183’ / G)

Tras los devastadores sucesos de Avengers: Infinity War, el universo está en ruinas pero de los que quedan, los Avengers se unirán una vez más para deshacer la destrucción de Thanos y restaurar el orden del mundo.

Play Cinema. 2D Cast: 19:30 h. 3D Cast: 16:20 h. 2D Sub: 22:40 h

Multiplex. 4D/2D Cast: jueves, sábado, domingo y miércoles, 18:35 h. 4D/3D Cast: viernes y martes, 18:35 h; jueves, sábado, domingo y miércoles, 22:00 h. 4D/2D Sub: viernes y martes, 22:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:20 h; sábado y domingo, 14:40 h. Viernes, sábado y miércoles, 22:00 h. 2D Sub, jueves, domingo y martes 22:00 h. 3D Cast: 19:00 h

EN CARTELERA

RESIDENT EVIL: NOCHE CERO (Terror / 94’ / R-17)

Bryan, un repartidor médico, acude a un hospital remoto para entregar un paquete urgente y termina atrapado en un dantesco brote biológico. Rodeado de horribles criaturas mutantes, deberá luchar por sobrevivir en una desesperada carrera nocturna llena de caos y peligro. Dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams y Paul Walter Hauser.

Play Cinema. 2D Cast: 19:40, 23:10 h. 2D Sub: 21:30 h

Multiplex. 2D Cast: 21:10, 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:40 h. 2D Sub: jueves a martes 21:40. Miércoles 22:10 h. 2D Cast sala ATMOS: sábado y domingo 14:50. Todos los días, 17:00 y 19:10 h

HECHIZO DE AMOR: LA MAGIA CONTINUA (Comedia - Romance / 102’)

Con Sandra Bullock y Nicole Kidman. Sigue a las hermanas Sally y Gillian Owens junto a una nueva generación de brujas, quienes deben enfrentar la maldición familiar que condena a sus parejas para romperla de una vez por todas.

Play Cinema. 2D Cast: 16:10, 18:30 h

Multiplex. 2D Cast: jueves, sábado y miércoles, 19:00 h

TADEO EL EXPLORADOR Y LA LÁMPARA MÁGICA (Infantil / 90’)

Cuarta entrega de la saga 'Tadeo Jones'. Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia. Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista hacia la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. Y Momia, presa de los celos, pide un deseo: viajar en el tiempo hasta el momento en que era joven y todos la querían. Tadeo y Sara tienen que unir fuerzas para evitar que Momia cambie el curso de la historia.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30 h

Multiplex. 2D Cast: 16:40 h

COYOTE VS ACME (Aventura / 104’/G)

Dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena, combina acción real y animación. El célebre Wile E. Coyote, harto de los continuos fallos en los productos que compra para atrapar al Correcaminos, decide contratar a un abogado de pocos recursos para demandar legalmente a la Corporación Acme.

Play Cinema. 2D Cast: 16:00, 18:40 h

Multiplex. 2D Cast: 16:00, 18:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:20 h; jueves a martes, 19:40 h

LA NOCHE DEL DEMONIO: ESTÁN ENTRE NOSOTROS (Terror / 100’ / R-17)

Una joven madre descubre que puede entrar a "El Más Allá" desde su antigua casa, abriendo sin querer una grieta que permite a los demonios cruzar al mundo real.

Play Cinema. 2D Cast: 23:25 h

Multiplex. 2D Cast: 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:50 h

YO, NARCISO (Comedia / 95’ / G)

Con Adrián Suar y Natalia Oreiro. Una profesora de sociología investiga el narcisismo moderno y se infiltra como paciente de un cirujano plástico muy egoísta.

Play Cinema. 2D Cast: 21:45 h

SPIDERMAN: UN NUEVO DÍA (Acción / 144’ / G)

Dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Tom Holland junto a Zendaya, sigue a Peter Parker cuatro años después de haber borrado la memoria de sus seres queridos mientras combate el crimen en Nueva York en solitario, enfrentando las altas exigencias de su doble vida cuando una inesperada evolución física pone en riesgo su propia existencia.

Play Cinema. 2D Cast: 17:20, 18:20, 20:45 h

Multiplex. 2D Cast: 20:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:15, 19:20, 22:10 h

LA ODISEA (Drama - Épico / 172’ / R-13)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.

Play Cinema. 2D Cast: 20:30 h. 2D Sub: 22:45 h

Multiplex. 2D Cast: 22:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes, sábado y miércoles, 21:40 h. 2D Sub: jueves, domingo y martes, 21:40 h

EL ÁRBOL MÁGICO (Aventura / 100’/G)

Una familia se traslada al campo para reconectar con sus raíces y descubre un legendario bosque que alberga un árbol gigante capaz de alcanzar las nubes. Al explorar sus ramas mágicas, los niños entran a reinos fantásticos que pondrán a prueba su imaginación y los lazos que mantienen unido a su hogar. Dirigida por Ben Gregor y protagonizada por Andrew Garfield y Claire Foy.

Multiplex. 2D Cast: 16:20 h

TOY STORY 5 (Infantil/102’/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.