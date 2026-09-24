El cine copará la escena en el Conte Grand: cortos de autoría sanjuanina y una feria para vivir una tarde distinta

En el marco del mes del estudiante, desde el Centro Cultural Conte Grand en conjunto con El Umbral Cortometraje se llevará a cabo una jornada enfocada en la producción de audiovisual y la difusión de lo que se viene trabajando en San Juan vinculado a cortos y cine. La propuesta sumará otros atractivos para vivir una tarde de domingo distinta.
Historias que atraviesan la adolescencia, los vínculos entre pares y con la sociedad, preguntas que rodean esa etapa de la vida que suele estar marcada por las dudas, la intriga y la búsqueda de una identidad, y todo lo que significa crecer serán los ejes que abordarán y compartirán cada una de las propuestas que se estarán proyectando. De esta manera, desde la organización se pensó en una programación que esté vinculada especialmente a los adolescentes y jóvenes y las diversas realidades que se pueden atravesar durante esos años de vida.
Celebrar el cine hecho desde y para las nuevas generaciones será el atractivo principal de la jornada, pero no el único. A la invitación se sumará una feria de emprendedores y artesanos sanjuaninos que estarán compartiendo sus creaciones y proyectos con los presentes.
Programación del Ciclo de Cine en el Conte Grand
Se manejarán distintos horarios para poder disfrutar del evento. La proyección de los cortos del ENERC y de un cortometraje documental comenzará alrededor de las 19:30 horas; mientras que la película que será el cierre del ciclo iniciará a las 21 horas.
La grilla propuesta para esta ocasión contempla:
Cortos del ENERC
- “La chica que gira” (2023)
- “El reino de las nubes” (2024)
- “El fin de las vacaciones” (2024)
- “Volver a verte” (2024)
Cortometraje documental
- “MiChino” (2022) — Dir. Berny Garay Pringles
Película
- “Alemania” (2023) — Dir. María Zanetti
Una historia sobre la adolescencia, los deseos de libertad y los vínculos familiares.
El dato sobre el Ciclo de Cine en el Conte Grand
La actividad se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre en el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en calle Las Heras esquina San Luis. La entrada es libre y gratuita y la actividad está destinada para toda la familia.
La feria comenzará a las 16 horas, mientras que las proyecciones que tendrán un espacio especial en el interior del edificio comenzarán a las 19:30 horas.