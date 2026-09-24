El cine copará la escena en el Conte Grand: cortos de autoría sanjuanina y una feria para vivir una tarde distinta

Este domingo 27 de septiembre desde las 16 horas se vivirá una jornada diferente en el Centro Cultural Conte Grand, de la mano del cine y creaciones locales. Los detalles.

En el marco del mes del estudiante, desde el Centro Cultural Conte Grand en conjunto con El Umbral Cortometraje se llevará a cabo una jornada enfocada en la producción de audiovisual y la difusión de lo que se viene trabajando en San Juan vinculado a cortos y cine. La propuesta sumará otros atractivos para vivir una tarde de domingo distinta.

Historias que atraviesan la adolescencia, los vínculos entre pares y con la sociedad, preguntas que rodean esa etapa de la vida que suele estar marcada por las dudas, la intriga y la búsqueda de una identidad, y todo lo que significa crecer serán los ejes que abordarán y compartirán cada una de las propuestas que se estarán proyectando. De esta manera, desde la organización se pensó en una programación que esté vinculada especialmente a los adolescentes y jóvenes y las diversas realidades que se pueden atravesar durante esos años de vida.

Celebrar el cine hecho desde y para las nuevas generaciones será el atractivo principal de la jornada, pero no el único. A la invitación se sumará una feria de emprendedores y artesanos sanjuaninos que estarán compartiendo sus creaciones y proyectos con los presentes.

Programación del Ciclo de Cine en el Conte Grand Se manejarán distintos horarios para poder disfrutar del evento. La proyección de los cortos del ENERC y de un cortometraje documental comenzará alrededor de las 19:30 horas; mientras que la película que será el cierre del ciclo iniciará a las 21 horas.

La grilla propuesta para esta ocasión contempla: