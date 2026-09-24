La inolvidable "tía May" de Spider-Man cumplió 99 años: así luce hoy Rosemary Harris

Para millones de fanáticos de Spider-Man, su rostro quedó asociado para siempre con una de las figuras más entrañables de la historia de Peter Parker. Rosemary Harris, la actriz que interpretó a la tía May en la trilogía dirigida por Sam Raimi, cumplió 99 años y nuevas imágenes compartidas por su familia volvieron a despertar el cariño de quienes crecieron viendo aquellas películas.

El cine copará la escena en el Conte Grand: cortos de autoría sanjuanina y una feria para vivir una tarde distinta

Harris celebró su cumpleaños el 19 de septiembre y fue su hija, la también actriz Jennifer Ehle, quien compartió fotografías del festejo familiar. En las imágenes se la puede ver sentada frente a una mesa y acompañada por sus seres queridos, a apenas un año de alcanzar los 100.

Aunque su carrera comenzó mucho antes de que el universo de Marvel llegara al cine moderno, para toda una generación Rosemary Harris será siempre la tía May de Tobey Maguire .

La actriz apareció en Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007), acompañando al Peter Parker de Maguire en algunos de los momentos más recordados de la trilogía de Sam Raimi. Cuando llegó al personaje ya tenía más de 70 años y una extensa trayectoria teatral y cinematográfica.

Su edad tampoco le impidió involucrarse físicamente en el rodaje. Durante Spider-Man 2, Harris llegó a realizar algunas de sus propias escenas de riesgo. Según contó posteriormente, al observar trabajar a su doble preguntó al equipo “¿Por qué no yo?” , y terminó participando personalmente de algunas tomas.

Incluso recordó una situación potencialmente peligrosa durante una escena en altura: estaba preparada para realizar un salto cuando el equipo detectó un problema con el sistema de cables y alcanzó a detenerla antes de que lo ejecutara.

Rosemary Harris como la "tía May" junto a Tobey Maguire como Spider-Man, en una de las fotos más icónicas.

Mucho más que la tía May

El papel en Spider-Man llegó cuando Harris ya llevaba décadas construyendo una prestigiosa carrera. Debutó en Broadway en 1952 y acumuló numerosas nominaciones a los premios Tony, además de ganar el galardón a mejor actriz en 1966 por The Lion in Winter.

Rosemary Harris ganó un Premio Tony a la mejor actriz en 1966 por su interpretación de Leonor de Aquitania en la obra de teatro original de Broadway The Lion in Winter.

También obtuvo un Emmy por Notorious Woman, un Globo de Oro y recibió una nominación al Oscar en 1995 por su interpretación en Tom & Viv. En el teatro estadounidense fue reconocida además por una trayectoria que se extendió durante más de siete décadas.

Después de la trilogía del Hombre Araña continuó trabajando. Participó en producciones como Before the Devil Knows You’re Dead, Law & Order: Special Victims Unit y This Means War, y todavía volvió a Broadway cuando estaba cerca de cumplir los 91 años para interpretar a Mrs. Higgins en My Fair Lady.

Cómo está hoy Rosemary Harris

Harris continúa teniendo apariciones públicas. En 2023, con 95 años, participó en Nueva York de una movilización durante la huelga del sindicato SAG-AFTRA, donde fue fotografiada apoyada en un bastón junto a otros actores.

En 2025 también asistió al estreno de una película protagonizada por su hija Jennifer Ehle. Su crédito cinematográfico más reciente corresponde a Oscar Wilde About America, estrenada en 2024.

La actriz reside habitualmente en Carolina del Norte y quedó viuda en 2018 tras la muerte del escritor John Ehle, con quien estuvo casada durante más de cinco décadas. Su hija Jennifer siguió el mismo camino artístico y desarrolló también una reconocida carrera en cine, televisión y teatro.

Rosemary Harris cumplió 99 años el 19 de septiembre de 2026 y las fotografías difundidas por su hija constituyen algunas de las imágenes públicas más recientes de la actriz.