Después de Viejos regresa a la Sala Auditorium con un show cargado de adrenalina, novedades y punk

A un mes de su estreno, Después de Viejos presentará su último trabajo musical en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, con un show que promete. Así, el tercer disco de la banda sanjuanina verá la luz en un icónico escenario que los vuelve a recibir, en una velada que combinará punk rock, luces y proyecciones audiovisuales.

“El Hijo Bastardo” , es el nombre del tercer EP de la banda, cuya identidad parte de una idea desafiante y visceral: “El hijo bastardo es aquel que no debió ser, pero fue”, señalan desde la banda. Para los músicos, se trata de un puñado de canciones que encontraron su lugar pese a las dificultades y que ahora salen a encontrarse con el público.

“Orgullosamente concebido y nacido, contra todo pronóstico. Fruto del amor, y nada más que del amor, sale a la liz a pelear cualquier batalla, porque su propia existencia no debía suceder” , plantea la presentación del EP. Desde esa mirada, “El Hijo Bastardo” aparece como una obra nacida contra las negativas del mundo exterior y sostenida por quienes decidieron darle vida.

El concierto tendrá una duración de 80 minutos aproximadamente, proponiendo un recorrido por 16 canciones que propondrán transitar distintos tipos de emociones. El repertorio incluirá temas de “El Hijo Bastardo”, y también se recorrerán composiciones de trabajos anteriores, haciendo un repaso por la trayectoria musical de la banda local.

La música será protagonista de la velada, pero no será la única expresión artística presente, ya que la puesta escénica contará con una propuesta en iluminación e imágenes tendrán un papel central. El espectáculo contará con un despliegue de luces diseñado para sincronizarse con la música y proyecciones visuales buscarán construir distintas atmósferas durante el recorrido.

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La intención es que el público no se limite a escuchar las canciones, sino que pueda “sumergirse en ellas”, con una dinámica pensada para mantener la energía desde el comienzo hasta el final.

No será la primera vez que Después de Viejos se encuentre con el público en este escenario. En agosto de 2025, la banda presentó allí “Tiempo”, un concierto conceptual que recorría distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez, a través de trece composiciones originales. Aquella puesta combinó música, imágenes e iluminación en una narrativa que invitaba a detenerse y vivir el presente.

Después de Viejos y ocho años de punk rock en San Juan

Después de Viejos nació en 2019 y está integrada por Leandro Salvá, en voz; Emiliano Sánchez y Gabriel Siri, en guitarras; Nicolás Putruele, en bajo, y Sergio Chirino, en batería.

La banda construyó su discografía con tres trabajos: “Euforia Encapsulada” (2022), “Nada es Tuyo” (2024) y “El Hijo Bastardo” (2026), disponibles en plataformas digitales. Además compartió escenarios con nombres destacados del punk y el rock argentino como Flema, Cadena Perpetua, Boom Boom Kid, Bestia Bebé, 2 Minutos y Las Manos de Filippi.

Ahora, Después de Viejos vuelve a uno de los escenarios que ya conoce para presentar una nueva colección de canciones y convertirlas en una experiencia que irá más allá del formato de un recital tradicional. “El Hijo Bastardo” buscará hacerse escuchar, pero también verse y sentirse, con el punk rock como punto de partida y una puesta audiovisual como parte esencial del viaje.

El dato sobre el concierto de Después de Viejos

La presentación de “El Hijo Bastardo” se dará el 26 de septiembre a las 21:30 horas, en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. El show tendrá una duración de 80 minutos aproximadamente.

La entrada tiene un costo de $12.500 y se puede adquirir en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:30 a 14:00 horas. También pueden adquirirse de manera online a través de TuEntrada.com.