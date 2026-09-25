Agenda cultural de San Juan: con visitantes y locales, se armó un lindo programa

La agenda cultural de San Juan ofrece este viernes 25 de septiembre una variedad de propuestas para disfrutar . Desde recitales de rock y folclore hasta funciones teatrales, muestras de arte y talleres de origami en museos locales, la provincia invita a aprovechar su movida artística y cultural.

Agenda cultural de San Juan: teatro, música en vivo y ferias para disfrutar este sábado

Agenda cultural de San Juan: anticipo de primavera cargado de arte y cultura

Tributos musicales, atrapantes charlas de arqueología urbana y proyecciones de cine independiente son parte del programa. Además, habrá ferias, muestras visuales y visitas guiadas a históricos espacios culturales durante toda la jornada.

Cadena Perpetua. El club de los parecidos – Tour 2026. Invitados: Esha, Cría Cuervos, Héroes de nadie. A las 20:00 h en Quattro Club (Av. Rawson 1490 sur) Entradas: en ticketuno.com.ar y físicas en @tioflacosj y Cultura Under

I put a spell on you. Escucha a oscuras del disco de Nina Simone, en vinilo. A las 21:30 h en Molleja Studio (9 de Julio 322 este). Entradas $15.000

Diego Villegas. Folclore. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

Revuelto Gramajo. Rock ’80, ’90, 2000. A las 22:00 h en Fortunato Bar (Av. Libertador San Martín 3119 oeste, Rivadavia)

Adriana Miranda. Omega. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Cardones. A las 22:00 h en Élite Club (Nacional y Alfonso XIII, Médano de Oro)

Leda del revés. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur, Capital)

Ces. A las 22:00 h en Sala de Estar. (Catamarca 113 sur)

The Vintage Rock. A las 22:00 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

Aleste. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Get Back. Rock internacional. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club) Reservas al 2644194896

Leo Jorquera. A las 23:00 h en Ke Lomazo (Boulevard Sarmiento 532 oeste, frente a plaza de Villa Krause) Reservas al 2644896416

Revival. Tributo a Creedence. A las 23:00 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223 Der. de show $6000

Revival: tributo a Creedence

Fábula. Tributo a Iracundos. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

CHARLAS

Tertulia Borracha. Arqueología urbana. Botellas, bebidas, historia y curiosidades. A cargo de la Dra. Ana Igareta y el Lic. Ramiro Sumavil. A las 20 h en Alianza Francesa (Mitre 202 oeste) Entrada: libre y gratuita.

TEATRO

La dueña del santo. Dirección Paula Martín y Milenka Rupcic. A las 18:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur) Entrada a la gorra

Todo un tema: Edición IA. Stand up, con Agustín Molina y Mariano Martín. A las 21:30 h en Tuki (Las Heras y 25 de mayo). Entrada $5.000. La Inteligencia Artificial ya está en todos lados. ¿Pero qué pasa con todo lo que nos genera como humanos?

Es todo un tema: Edición IA

Pirulo en el Aire. 21:30 h en Hugo Espectáculos (España 70 sur). Entradas: $30.000 a 36.000 en entradaweb

El origen de todos los males. A las 21:30 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur) En un recóndito pueblo precordillerano, algo inmenso acecha. Luces en el cerro, ruidos desconocidos y la repentina llegada de unos extraños.

ENCUENTROS

Plegar ideas. Taller de origami, con Elena Hidalgo. A las 17:00 h en Casa Natal de Sarmiento, Museo Nacional. Gratis, cupos limitados.

Día de las Bibliotecas Populares. De 17:30 a 21:00 h en Plaza Centenario, Villa Krause. Gratis.

Equinoccio Tango. Show de tango, clases de tango y folclore, música, gastronomía, feria. Desde las 18:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras)

CINE

Corazón embalsamado. De Julieta Seco. A las 20:20 h en Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3317 oeste) Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Paseo por la historia del Chalet. Para conocer los secretos del Chalet Cantoni Casa Cultural. Todos los viernes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2026, de 9:00 a 13:00 h. También se podrá visitar la muestra plástica Romper Estructuras, de Isabel Fernández, hasta el 30 de septiembre (de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h). Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Romper estructuras

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Exposición dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

Antología

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.