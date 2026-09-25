Buenos Aires Ballet en San Juan: "Ocupamos un espacio que dejaron estrellas de la danza argentina"

Buenos Aires Ballet (BAB) llegará a San Juan el 27 de septiembre , para poner en escena una gala de excelencia, que también tendrá el sello del Teatro Colón, ya que no solo su director, Federico Fernández, es primer bailarín del coliseo argentino, sino que, en esta ocasión, todo el elenco está integrado por bailarines del Colón.

De su mano, el público sanjuanino podrá disfrutar de una velada de una hora y media de duración bajo la modalidad de gala. "El formato de gala significa que vamos a hacer varias piezas del repertorio clásico Internacional; y en la segunda parte hacemos grandes éxitos de Astor Piazzolla con coreografías montadas especialmente para Buenos Aires Ballet ", explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO Fernández, sobre la propuesta que subirá a escena en el Teatro Municipal.

El programa incluirá extractos de clásicos como Coppelia, El Corsario y El Talismán —definido por el artista como "uno de los pas de deux más brillantes del repertorio"—, junto con la pieza contemporánea Cuerdas.

La visita servirá como antesala de un próximo regreso a la provincia, en noviembre . Será cuando el Ballet del Teatro Colón, bajo la dirección artística de Julio Bocca, desplegará la versión completa de “El lago de los cisnes”, en el marco de los 10 años del Teatro del Bicentenario.

"Por eso ahora no presentamos ningún fragmento de El Lago de los Cisnes porque respetamos que en noviembre vamos a estar junto a Camila Bocca”, señaló el primer bailarín.

La posta de las estrellas: Bocca, Guerra, Urlezaga

Fernández fundó la compañía independiente hace 15 años con el objetivo primordial de brindar rodaje a los artistas. "Nació principalmente para dejar de ser bailarines de sala de ensayo y estar más presentes arriba del escenario, que se formen bailarines, que se fogueen, y los ya experimentados, tener otro espacio extra donde mostrar nuestro trabajo", recordó sobre los inicios del proyecto.

Consultado sobre si BAB toma, de algún modo, tomó la posta de Julio Bocca, Maximiliano Guerra o Iñaki Urlezaga -que supieron recorrer el país con sus compañías- Fernández fue claro: “Seguro que tomé esa posta”, afirmó sin dudar.

“El Ballet Argentino de Julio Bocca, el del Mercosur, de Maximiliano Guerra, el Ballet Concierto de Iñaki Urlezaga, eran compañías que en algún momento convivieron, que giraban por la Argentina y desaparecieron. Fue un espacio que quedó vacío. Nosotros no tomamos la personalidad, la figura, el nombre, pero sí tomamos un espacio de danza”, expresó el director, quien sí marcó una diferencia.

“Buenos Aires Ballet tiene ese nombre. Me parece que era importante poder construir algo que pueda perdurar más allá de los nombres de los bailarines. Que no desaparezca una compañía porque ese bailarín ya dejó de bailar", declaró.

“Pero sí, realmente nos damos cuenta que ocupamos un espacio que dejaron estrellas de la danza argentina. Y lo que generamos, me genera una emoción que también va más allá de la danza. No sé, veo que el bar de al lado del teatro se llena después de una función, que hay un círculo virtuoso, productivo que se genera a través de la cultura y eso me emociona y me da más ganas de seguir construyendo una compañía independiente que recorra toda la Argentina", dijo.

Veo que el bar de al lado del teatro se llena después de una función, que hay un círculo virtuoso, productivo que se genera a través de la cultura y eso me emociona y me da más ganas de seguir construyendo una compañía independiente que recorra toda la Argentina Veo que el bar de al lado del teatro se llena después de una función, que hay un círculo virtuoso, productivo que se genera a través de la cultura y eso me emociona y me da más ganas de seguir construyendo una compañía independiente que recorra toda la Argentina

Ballet con batuta propia

“En esta compañía independiente soy el director, entonces las decisiones las tomo yo. Si bien charlo y llegamos a un acuerdo, en general elijo el repertorio, elijo las bailarinas y los ensayos", explicó Fernández sobre su rol en el BAB, obviamente distinto al del Colón, donde, como dijo, “uno acata una orden”.

Esta faceta de gestión le brindó una sólida formación profesional. “Aprendí mucho, llevo 15 años al frente de Buenos Aires Ballet. Empecé muy jovencito con esta compañía y creo que me fui formando para el día de mañana quizás tal vez ser director también de una compañía oficial o de otra compañía privada o ejercer algún lugar donde pueda gestionar y producir la cultura", afirmó.

Consultado sobre si le gustaría conducir el cuerpo estable del máximo coliseo argentino, no dudó: "Sí, claro. Yo tengo un cariño muy grande por el Teatro Colón, por la cultura estatal. Me parece que se necesita gestionar con conocimiento, pero principalmente con amor a lo público", expresó.

Primer Bailarín, es parte del ballet del Colón hace más de dos décadas. Y hace 15 años fundó el BAB

Las internas en el Teatro Colón

Los reclamos de los bailarines del Colón trascendieron las paredes del coliseo hace años. Con más de dos décadas en el ballet y un compromiso evidente, Fernández abordó algunas problemáticas que atraviesa el cuerpo de baile.

"Hace muchos años que estamos sin concurso para puestos estables y hay alrededor de 25 o 30 bailarines contratados”, advirtió.

Otro tiene que ver con el régimen previsional, que provoca un “cuello de botella”, ya que la insuficiencia económica de los retiros voluntarios obliga a muchos bailarines a permanecer hasta la edad jubilatoria ordinaria, bloqueando el recambio generacional. “Es muy difícil tomar ese retiro y el bailarín queda esperando hasta los 60 o 65 años", explicó, remarcando la urgencia de una decisión política para adaptar las leyes a la disciplina.

En este escenario, Fernández aclaró cómo es la relación con las máximas autoridades. "Julio Bocca es el director artístico del ballet, eso quiere decir que no está presente en lo que es administrativo", precisó. "No hay lucha contra Julio ni con Julio, para nada. Sí estamos en nuestra lucha interna de preservar los puestos estables y de querer que haya concurso para cubrir esos cargos", apuntó.

No hay lucha contra Julio ni con Julio, para nada. Sí estamos en nuestra lucha interna de preservar los puestos estables y de querer que haya concurso para cubrir esos cargos No hay lucha contra Julio ni con Julio, para nada. Sí estamos en nuestra lucha interna de preservar los puestos estables y de querer que haya concurso para cubrir esos cargos

Lo que sí observó Fernández es el rol de África Guzmán, mano derecha de Bocca. “La parte administrativa está en manos de una persona que nosotros realmente no conocíamos. Es española, llegó el año pasado a la Argentina y tomó la dirección de la mano de Julio obviamente", contó. “Es muy difícil estar dirigidos por personas que no vivieron la historia del Teatro Colón, de sus bailarines y de sus luchas. Muchas veces se nos marca como caprichosos o como empleados municipales como una cuestión despectiva sin entender lo importante que es ser un empleado municipal de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires y lo que nosotros queremos preservar y cuidar", sostuvo.

Para Fernández, “a veces se pierde la fluidez de diálogo entre los bailarines y la dirección por estas diferencias, especialmente de lo que somos los argentinos con nuestro Teatro Colón”; y concluyó en que “quizás una persona que vivió toda su vida en el exterior o es extranjera necesita conocer y sentirlo también".

La cita en el Cine Teatro Municipal de Capital

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