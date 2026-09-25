La Dirección de Bibliotecas Populares lanzó otro jugoso sorteo

En el marco de la celebración por el Día de las Bibliotecas Populares, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, dirigida por Federico Caballero, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, lanzó un interesante sorteo literario, destinado a premiar a los lectores y fomentar la lectura.
La iniciativa busca conmemorar esta fecha -el pasado 23 de septiembre- con atractivos lotes bibliográficos divididos en dos premios principales:
- El primer galardón incluye los títulos Hannibal el origen del mal, El cerco de Ispahán y El círculo de los escribas.
- El segundo premio comprende las obras Amigos absolutos y Quantico.
¿Cómo participar en el sorteo ?
Para sumarse a la iniciativa y tener la oportunidad de ganar uno de los dos combos de libros, los interesados deben seguir los siguientes pasos indicados por la organización:
El gran cierre del concurso y la selección de los ganadores se llevarán a cabo el próximo viernes 9 de octubre. Los participantes podrán consultar el resultado en las redes de la Dirección.
Más libros de regalo
En paralelo, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literaria dio a conocer a la ganadora del sorteo por el Día de la Historieta Argentina. Nicole Romero es la afortunada que se llevará a casa el Kit H. G. Oesterheld de la Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso.