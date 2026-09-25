    • 25 de septiembre de 2026 - 06:41

    La Dirección de Bibliotecas Populares lanzó otro jugoso sorteo

    En el marco de los festejos por el Día de las Bibliotecas Populares, ofrece dos lotes de novelas. El 9 de octubre se conocerá a los ganadores.

    La Dirección de Bibliotecas Populares lanzó un atractivo concurso. ¿El premio? ¡Libros!

    La Dirección de Bibliotecas Populares lanzó un atractivo concurso. ¿El premio? ¡Libros!

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de la celebración por el Día de las Bibliotecas Populares, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, dirigida por Federico Caballero, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, lanzó un interesante sorteo literario, destinado a premiar a los lectores y fomentar la lectura.

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    La iniciativa busca conmemorar esta fecha -el pasado 23 de septiembre- con atractivos lotes bibliográficos divididos en dos premios principales:

    • El primer galardón incluye los títulos Hannibal el origen del mal, El cerco de Ispahán y El círculo de los escribas.
    • El segundo premio comprende las obras Amigos absolutos y Quantico.

    ¿Cómo participar en el sorteo ?

    Para sumarse a la iniciativa y tener la oportunidad de ganar uno de los dos combos de libros, los interesados deben seguir los siguientes pasos indicados por la organización:

    El gran cierre del concurso y la selección de los ganadores se llevarán a cabo el próximo viernes 9 de octubre. Los participantes podrán consultar el resultado en las redes de la Dirección.

    Más libros de regalo

    En paralelo, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literaria dio a conocer a la ganadora del sorteo por el Día de la Historieta Argentina. Nicole Romero es la afortunada que se llevará a casa el Kit H. G. Oesterheld de la Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso.

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