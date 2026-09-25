La Dirección de Bibliotecas Populares lanzó otro jugoso sorteo

En el marco de los festejos por el Día de las Bibliotecas Populares, ofrece dos lotes de novelas. El 9 de octubre se conocerá a los ganadores.

La Dirección de Bibliotecas Populares lanzó un atractivo concurso. ¿El premio? ¡Libros!

En el marco de la celebración por el Día de las Bibliotecas Populares, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, dirigida por Federico Caballero, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, lanzó un interesante sorteo literario, destinado a premiar a los lectores y fomentar la lectura.

La iniciativa busca conmemorar esta fecha -el pasado 23 de septiembre- con atractivos lotes bibliográficos divididos en dos premios principales:

El primer galardón incluye los títulos Hannibal el origen del mal, El cerco de Ispahán y El círculo de los escribas .

. El segundo premio comprende las obras Amigos absolutos y Quantico. ¿Cómo participar en el sorteo ? Para sumarse a la iniciativa y tener la oportunidad de ganar uno de los dos combos de libros, los interesados deben seguir los siguientes pasos indicados por la organización:

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Compartir la publicación en las historias personales. El gran cierre del concurso y la selección de los ganadores se llevarán a cabo el próximo viernes 9 de octubre. Los participantes podrán consultar el resultado en las redes de la Dirección.