"Está zafando de todo". Moria Casán, sobre la salud de Mirtha Legrand

En su programa de televisión, “La one” llevó tranquilidad a los seguidores de la diva, que permanece internada.

Moria Casán aseguró que "la actitud gánica" favorece la recuperación de "La Chiqui"

“Para que la gente se quede tranquila, si sigue internada hasta el viernes es porque se la debe controlar. Tiene 99 años y está zafando de todo, tiene unas ganas de vivir esta mujer ”. Las palabras de Moria Casán en su programa llevaron tranquilidad a quienes siguen de cerca el estado de salud de Mirtha Legrand.

Mientras el público y su entorno aguardan un nuevo parte médico (el último fue el 23 de septiembre) durante la emisión de La Mañana con Moria, por El Trece, “La One” compartió su perspectiva.

“Están todos esperando a la señora Legrand, para que cumpla sus 100 años, para hacerle la gran fiesta. Faltan cinco meses y está recuperándose ”, agregó la exvedette, quien opinó que “ La actitud gánica de ella por supuesto, le favorece ”.

Jimena Monteverde, en sintonía Por su parte, la cocinera del programa de “La Chiqui” ratificó lo dicho por Moria. En diálogo con Puro Show, dijo que se encuentra “muy bien” y que quiere volver a su casa.

“Ayer estuvo mirando tele. Se quiere ir a su casa, así que está muy bien”, declaró. Y comentó que “solamente la familia está y, obviamente, sus allegadas, Moni, Elvira y Gladys están con ella ahí”.