Agenda cultural de San Juan: anticipo de primavera cargado de arte y cultura

Este domingo 20 de septiembre, la agenda cultural de San Juan despliega una atractiva variedad de espectáculos, exposiciones y visitas a centros culturales. La provincia vibrará con ferias gastronómicas, obras teatrales, tradicionales peñas y opciones de ocio para disfrutar en familia durante todo el día.

Agenda cultural de San Juan: variadas propuestas artísticas para disfrutar el viernes

Agenda cultural de San Juan: teatro, música en vivo y ferias para disfrutar este sábado

El fuerte para la juventud será el FestiJoven , un evento gratuito desde las 16:00 h en el Parque de Mayo; escoltado por otros encuentros en distintos rincones de la provincia.

En materia musical, la oferta es variada, con mucho folclore al mediodía y una invitada de lujo al anochecer: Elena Roger ofrecerá un concierto íntimo en el Teatro del Bicentenario.

Eduardo de Cabrera. A las 13:00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador San Martín 3041 oeste)

Una flor de peña. Con Los Videla. Desde las 13:00 h en Rancho del Camote (Calle San Martín entre Lemos y Concector Sur, Rawson) Reservas al 2644448033

Los Videla

Dúo Díaz-Heredia. A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Aura y Gastón Andrada. A las 13:00 h en Parrilla Las 40 (San Martín) Reservas 2645442030

Los Carrizo. A las 13:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

Aldo Zaragoza. A las 13:00 h en Ilinca (Morón 1031 sur, Rivadavia)

La peña de Tierras Negras. Inti Huama y Dúo Más que dos. A las 13:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Peña Jachallera. Los Lucero de Jáchal y Arrieros Huaqueños. A las 13:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Los Lucero

Terruño y Raíces. A las 13:30 h en Antonio Gómez e hijos (Av. Mendoza y Laprida, Rawson)

Picante Fest. Con Los Sudakas, Rojo & Negro, Los Kolinos, Alejadro Aguilera y otras bandas. Desde las 15:00 h en Bahía Blanca 339 sur (Rawson) Entrada $3000 y alimento no perecedero

Elena Roger en concierto. Espectáculo íntimo junto al reconocido pianista Nicolás Guerschberg, donde recorrerá canciones, temas y relatos que forman parte de su historia artística. A las 20:00 h en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Entradas en boletería y a través de tuentrada.com

Shica cumbia y Folkothers. A las 20:00 en el ciclo Escuchame una cosita. Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste)

Capitán Hunuc. A las 22:00 h en Brew House (Av. Libertador San Martín 4874 oeste)

Danilo King. A las 22:00 h en Terraza 4:20 (Av. Libertador San Martín 1473 oeste)

Cometa Halley. Tributo a Virus. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1530 oeste)

FIESTAS DE LA JUVENTUD

Picnic show. Desde las 11:00 h en Club San Lorenzo de Rodeo (Iglesia), con música, bandas y DJ en vivo, juegos, desafíos.

Fiesta en Caucete. Desde las 15:00 h, con shows, food trucks, elección de banderas, feria. En Parque Libertadores de América (Caucete) Gratis

FestiJoven 2026. Desde las 16:00 h en Parque de Mayo, con tres escenarios: Mayor, La Peña, Espacio Urbano. Gratis

FestiJoven

Primavera joven. Juegos, música, shows en vivo, sorteos. Desde las 17:00 h en Polideportivo municipal Jesús Morales (Pocito)

FESTIVALES

62° Aniversario del Centro Tradicionalista Carlos Montbrun Ocampo. En el Predio Gaucho "Don José" (Calle 4 entre Calle 20 y 21, departamento 25 de Mayo) Gran Festival de Jineteadas, montas especiales eliminatorias camino a Jesús María 2027, destrezas criollas, shows de Los Lucero de Jáchal, Voces de la Cumbre, Somos Huella. Animador: Luis Paredes, relator: Javier Salinas, payador: José Riveros, capataz de campo: Ariel Caik.

Spring Eve. Shows Román el original, Leo Jorquera, Luis Galetti, Q Explote, Dj’s. Apertura 19:00 h, en La Finca (Colón s/n, El Rincón, Caucete)

ENCUENTROS

Piano Bar. Escucha a oscuras del disco de Charly García, en vinilo. También habrá una muestra fotográfica de Federica Suraty. A las 18:00 h en Molleja Studio (9 de Julio 322 este). Entradas $15.000

TEATRO

Misa Criollx – Ten piedad de nosotres. A las 19:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 355 sur, Rivadavia) Entradas $15.000 en entradaweb

¡Qué me van a hablar de amor! A las 20:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este) Entradas $15.000 en boletería y por WhatsApp al 2645146031.

¡Qué me van a hablar de amor!

FERIAS

Feria Las Moras. De 13:30 a 19:30 h en Camping las Moras (Albardón) Gratis

Feria Artesanal Tupelí. Desde las 15:00 h en Paseo de Artesanos Tupelí (25 de Mayo)

Plaza & Arte. Edición mes del inmigrante. Desde las 17:00 en Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

CHARLAS

Hackeá tu cerebro. Con el especialista en Neurociencia Nico Fernández Miranda. A las 20:00 h en Sala Auditorio del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Entradas: $42.000 en entradaweb

VISITAS Y EXPOSICIONES

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Exposición dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Proyecto Grabado 2026

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410