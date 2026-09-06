Elena Roger: "Este espectáculo es un momento de disfrute de la música"

Luego de deslumbrar a la crítica y a miles de espectadores con Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires, la aclamada ópera rock con música de Charly García, Elena Roger retoma un viaje de vuelta a sus raíces expresivas, que la traerá una vez más a San Juan, precisamente al Teatro del Bicentenario.

El 20 de septiembre, junto al talentoso pianista Nicolás Guerschberg, ofrecerá una experiencia musical profunda y cercana . Producido por Adrián Suar y Preludio, este espectáculo promete un recorrido por las composiciones que moldearon su proyección internacional. El público podrá disfrutar de emblemáticos títulos como No llores por mí Argentina, La Vie en Rose, Je ne regrette rien, Balada para un loco, Parole y Te quiero . Este abanico de canciones evoca sus hitos en las marquesinas de Broadway, el West End londinense y Madrid, donde brilló en producciones históricas como Piaf y Evita.

De cara a este rencuentro con los sanjuaninos, la consagrada actriz y cantante dialogó con DIARIO DE CUYO.

- Es un concierto de piano y voz hermoso. Yo lo disfruto mucho, primero porque lo comparto con Nicolás Gershberg, que es un pianista increíble. Después porque es un recorrido por mi vida en los escenarios, canto temas que para mí fueron muy importantes y algunos que no canté en público, pero que fueron importantes para mí. Y otra cosa que me encanta es poder romper la cuarta pared, porque la conexión que se puede lograr con el público es muy hermosa, y lo siento muy cercano.

- Algo así como pasar postales, musicales…

- Sí y siento que el público agradece mucho cuando escucha esos temas emblemáticos en vivo y se arma una energía muy hermosa de felicidad, de compañía también, de ese feedback, de lo que yo siento que es el teatro. Ahí se arma una comunión, para mí siempre es muy de ritual.

- Es un formato que has transitado y al que has vuelto…

- Yo fui actriz de comedia musical y teatro, y me costaba subirme al escenario a hacer un concierto y hablar y sentir que tenía algo para decir. Pero hace unos años empecé a sentir libertad también en esto, de comunicarme sin tener las palabras totalmente, sino que, sabiendo lo que yo quería decir, poder decirlo frescamente con lo que me pasaba en el momento. Y fue muy lindo y lo disfruto un montón…

- Suena un poco a pequeño oasis…

- Es un poco, sí. Sin ir más lejos, acabo de hacer Invasiones inglesas I, donde pasaban tantas cosas en ese escenario... Esos espectáculos son magnificentes y uno los agradece siempre, pero cuando vas de ahí a lo chiquito, también es importante. Es como “ojo, que escuchar la vibración de una cuerda de piano y una voz y silencio, es un montón”. Para mí es como meditar, cuando uno entra en esa sintonía, que está más adentro, encuentra también la emoción más profunda.

- Importante marcarlo, porque por ahí llama más la atención lo otro…

- Por eso lo subrayo, porque este espectáculo es un momento de disfrute de la música. Yo necesito también hacer este tipo de espectáculos, lo simple, pero tan lleno... Y esa es la invitación, a venir a eso, a sentarse en la butaca, a disfrutar de la música de un gran pianista, de mi interpretación y lo que pueda contarles, de la conexión. No sé, yo la paso muy bien. Este es el segundo año que hacemos este espectáculo por el país y es maravilloso.

Elena Roger junto a Nicolás Guerschberg

Elena, Charly García y No bombardeen Buenos Aires

- En este repertorio que harás en San Juan está el tema de Evita. Este año se cumplen 20 años del musical…

- Hace 20 años que estrenamos Evita en Londres, exactamente. Hace 20 años yo estaba en el West End, en el Teatro Adelphi, todos los días haciendo 6 funciones por semana de esa obra tan maravillosa…

- Y 20 años después hacías Invasiones Inglesas en Buenos Aires, curioso…

- Es verdad, no lo había pensado de esa manera…

- ¿Cómo ha sido para vos hacer esta obra, con música de Charly García?

- Ricardo Hornos escribe un guion y comienza a unir estas canciones y a relatar esos 45 días de las primeras invasiones inglesas, mientras contaba la historia de la protagonista: Cassandra Lange, también llamada Charlie, porque es un farolero, pero en realidad es una mujer que trabaja de farolera. Ella escucha a unos espías hablar de cómo iban a atacar la ciudad y empieza a meterse en este lío y termina siendo parte del grupo de los que liberan al Virreinato del Río de la Plata de esta invasión.

- Parece muy loco emparejar el rock de Charly con las Invasiones inglesas…

- Ese fue un gran desafío, pero las canciones de Charly son increíblemente épicas. Tenés, por ejemplo, “Tribulaciones, lamento y ocaso de un tonto rey Imaginario o no”, que dice “yo era el rey de este lugar…”, o cuando Cassandra Lange relata por qué fue echada de su casa por haberse enamorado de un “fabricante de mentiras” … Obviamente tuvo que modificar algunas letras, para poder decir señor Liniers o lo que fuera, pero fue un gran desafío. Fue un gran equipo y orgulloso de haber podido contar esto que tampoco nos pasa todos los días, porque la comedia musical, en general, habla de cosas que le pasan a Estados Unidos o a Inglaterra, y no a nosotros…

- Otra es Alberdi, que se hizo también en el Teatro Cervantes, obra del sanjuanino Pablo Flores Torres…

- Bueno, mirá, qué te parece, qué emocionante y qué grande también eso. No he tenido todavía el placer de verlo, pero bueno, todo esto también hace a la identidad nacional del teatro musical.

Volviendo a Invasiones ¿Cómo fue cantar a Charly, pasado por este tamiz?

- Me llevó un montón de tiempo, hubo que encontrar cómo contarlo, cómo ponerle el cuerpo, con mucho temor de no hacerle honor, pero él estaba recontento, fue a verlo, le encantó…

- ¿Qué dijo?

- Todos sabíamos que venía y estábamos muy, hiper emocionados, la hicimos con muchísimo amor y el agradecimiento que podíamos tener, para nosotros era un honor. Cuando terminó y vino a saludar, dijo que le había gustado un montón, estaba feliz, estaba admirado por las voces que interpretaban sus canciones, por cómo habían unido sus canciones, estaba muy, muy, muy contento.

Elena y Charly García, en el Teatro San Martín

- Lindo encontrarse en estas vueltas de la vida, con estas oportunidades ¿no?

- Sí, muy lindo… Y no es que yo trabajé en Londres y ahora estoy en contra de los ingleses… Amo el teatro inglés, me parece hermoso y Londres me fascina. También entiendo que Gran Bretaña se formó con muchísimo dolor, de hecho, mis ancestros son galeses, siempre me pregunto por qué vinieron acá y una de las razones era para poder sostener su cultura. Mi tatarabuelo era maestro y vino a los 21 años a la Patagonia, fue uno de los primeros maestros y también sentía esta invasión que habían hecho los ingleses a la cultura de Irlanda, Escocia, Gales... Había momentos donde yo pensaba, “guau, qué loco que yo esté quitando la bandera inglesa de un barco”, ¿habrá habido alguno de mis ancestros que sufrieron bajo el poder de los ingleses? Me llamaba mucho la atención eso también, las vueltas de la vida… El año pasado fui a visitar por primera vez el pueblo de donde era mi ancestro, al norte de Gales, y encontré hasta la tumba de su madre; y fue muy fuerte todo eso e interesante. También vengo de italianos y de Valencia, pero un pedacito de mi sangre tiene esa historia. A mí me gusta interpretar distintos personajes, en general, y en los últimos trabajos que hice siempre sentí que un poco canalizaba energías y constelaba…

- ¿Tira la sangre europea? ¿Alguna vez te planteaste quedarte allá?

- Yo crío a mis hijos acá, mi familia está acá y sí vamos a ir con esta obra a España… pero irme a vivir a otro lugar, lo veo un poco difícil a esta altura. Igual no estoy cerrada a las sorpresas que puede traer la vida y las experiencias y aventuras a vivir. O sea, como siempre, lo dejo abierto, porque uno nunca sabe. Estoy muy bien acá y estoy abierta, que la vida me sorprenda.

La cita en el Teatro del Bicentenario