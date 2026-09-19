Jazz, arte y los vinos de la añada, protagonistas de la Feria Enogastronómica de Evisan en Pocito

La Feria Enogastronómica de Evisan abrió sus puertas a las 19.30 hs en el Salón Grazia, en Pocito, y seguirá hasta la 1.30 hs. Es el cierre de la XXVII edición de la Evaluación de Vinos de San Juan (Evisan), organizada por la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo). Participan 27 bodegas y emprendimientos vitivinícolas y siete propuestas gastronómicas, con entrada libre y gratuita.

En las primeras horas de la noche, el público recorre los stands con entusiasmo: degusta, prueba y disfruta. El salón está ambientado para la ocasión acompañado de jazz y música en vivo.

La feria se organiza en dos espacios. Los stands de vino están dentro del salón y los de comida, en el exterior, con una amplia variedad de opciones gastronómicas manejado con un sistema de QR. Las consumiciones se abonan por separado, con la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan, entidad que auspicia la jornada.

Entre las etiquetas presentes figuran Callia, Xumek, Casa Montes, Cara Sur, Pyros, Augusto Pulenta y La Fortuna, además de Aries, Jorge Luis Búbica, San Juan de la Frontera, Las Cambachas-Casimiro, Desfachatados, Entre Tapias, Finca Camuñas, Morchio y Meglioli, Tierra Adentro-Higinio, Violinista Wines, Infinitas Noches y Elefante Wines. En el sector gastronómico participan El Lagar, SushiClub, La Bonita, Chuchoca, Comeme y Olivo, junto con las propuestas del área de Gastronomía de la UCCuyo.

Los stands de vino, como el de Higinio, se ubican dentro del salón y ofrecen degustaciones al público.

Quienes abonaron sus consumiciones pudieron acceder a una cata privada, en la que se probaron los vinos Tesis y Graduados , elaborados por la UCCuyo.

La cata privada, con copas de degustación, fue una de las propuestas de la Feria Enogastronómica de Evisan.

Estuvieron presentes el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y Miguel Moreno, secretario de agricultura. La feria incluye además una exhibición de arte con jazz de fondo y presentaciones musicales en vivo, destinados a que la jornada sea exquisita tanto para el paladar como para la vista y el oído.

La añada, en la copa

La feria es la cara pública de un trabajo técnico que tuvo su cierre días antes. El informe final, presentado el jueves 10 de septiembre, evaluó 59 muestras aportadas por 18 bodegas, de 17 variedades y de cinco valles: Tulum, Zonda, Calingasta, Pedernal e Iglesia. La mediana de calidad global de la añada se ubicó entre los 8 y los 9 puntos sobre 10.

El documento señaló al Malbec como variedad insignia, con puntuación perfecta en color y altos promedios en boca y tipicidad. Describió a los valles de altura, Iglesia, Pedernal y Calingasta, por su frescura y su acidez natural, y a Zonda y Tulum por una mayor concentración de color y madurez aromática.

Evisan no es un concurso. Un panel de catadores entrenados analiza a ciegas las muestras que las bodegas aportan de manera voluntaria, sin premios ni rankings entre etiquetas. Desde 2023 cuenta con el patrocinio internacional de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que este año sostiene por cuarto año consecutivo. Según la UCCuyo, ese respaldo promueve la diferenciación territorial y eleva el valor percibido del vino sanjuanino en los mercados nacionales e internacionales.