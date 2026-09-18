EVISAN, una vidriera al mundo que San Juan debe saber aprovechar

San Juan volverá a tener mañana una oportunidad para mostrar una de las expresiones más genuinas de su identidad productiva. La nueva edición de EVISAN reunirá a 27 bodegas y emprendimientos vitivinícolas junto a siete propuestas gastronómicas, en una jornada que permitirá acercar a la comunidad una parte significativa de la diversidad y evolución que atraviesa actualmente la vitivinicultura provincial.

La cita, organizada por la Universidad Católica de Cuyo, tendrá lugar este sábado 19 de septiembre, de 19.30 a 1.30, en el Salón Grazia, sobre Ruta Nacional 40, Lateral Este, entre calles 10 y 11, en Pocito, con entrada gratuita. La propuesta incluirá vinos provenientes de distintas zonas de San Juan, desde bodegas tradicionales hasta proyectos de menor escala y nuevas etiquetas que buscan hacerse un lugar en un mercado cada vez más exigente.

Pero EVISAN es bastante más que una feria enogastronómica. Sus 27 años de trayectoria muestran la importancia de sostener un espacio que nació en 1977 como punto de encuentro entre la academia, el sector productivo y la comunidad. Esa vinculación adquiere particular relevancia en una actividad que necesita conocimiento, innovación y capacidad para interpretar las condiciones propias de cada territorio.

Las evaluaciones de vinos realizadas en ediciones anteriores, mediante catas a ciegas y análisis técnicos, han permitido estudiar las características de los distintos valles sanjuaninos, sus factores climáticos y sus particularidades de suelo. El aporte de esa información a bodegueros y productores puede traducirse en mejoras concretas y, al mismo tiempo, contribuir a construir una identidad vitivinícola provincial con mayor sustento técnico.

La feria de mañana será, además, una oportunidad para que ese conocimiento salga de los ámbitos especializados y llegue al público. Las propuestas de El Lagar, SushiClub, La Bonita, Chuchoca, Comeme, Olivo y la Gastronomía de la Universidad Católica de Cuyo permitirán complementar la experiencia con diferentes alternativas de maridaje.

Conviene recordar, sin embargo, que el acceso gratuito no significa que todo sea sin costo. Las degustaciones y consumiciones serán pagas, podrán adquirirse anticipadamente mediante el sitio oficial de EVISAN y durante el encuentro podrán abonarse hasta en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan.

San Juan necesita multiplicar espacios capaces de poner en valor aquello que produce. En un escenario donde la minería concentra buena parte de las expectativas económicas, la vitivinicultura continúa siendo una actividad con historia, identidad y capacidad para generar valor. EVISAN demuestra que universidad y producción pueden trabajar juntas para fortalecerla.

La feria de mañana será una celebración, pero también una vidriera. El desafío será que lo que allí se exhiba no quede solamente en una copa, sino que contribuya a proyectar la calidad y la identidad de los vinos sanjuaninos más allá de nuestras fronteras.