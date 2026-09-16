Agua Negra: una ruta estratégica que debe llegar al verano en condiciones seguras

El inicio de las tareas de inspección y mantenimiento de la Ruta Nacional 150, en el tramo que conduce al Paso de Agua Negra, representa mucho más que el comienzo de un operativo vial. Para San Juan, significa poner en marcha con tiempo una tarea indispensable para garantizar que, durante la próxima temporada estival, esta conexión internacional pueda volver a cumplir su función como vía de integración con Chile.

El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional ya inició las primeras recorridas terrestres y el diagnóstico no resulta sencillo. Entre los kilómetros 300 y 340, en el tramo previo al sector denominado "Z1", donde comienzan las pendientes más pronunciadas, fueron detectados tres aludes de gran magnitud que obstruyen completamente la calzada. Las condiciones propias del invierno permiten, además, prever nuevos desprendimientos a medida que las cuadrillas avancen hacia sectores de mayor altura.

Ante semejante escenario, la anticipación se convierte en la principal herramienta. El despeje de la ruta, la remoción de hielo, nieve y roca, la reparación de las barandas de seguridad y el acondicionamiento de los sectores más críticos deben ejecutarse con planificación y, sobre todo, con criterios de seguridad. En la alta montaña, improvisar nunca puede ser una alternativa.

Por eso resulta positiva la decisión de articular esfuerzos entre Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y el Gobierno de San Juan. La recuperación de una ruta internacional requiere recursos, maquinaria, personal especializado y capacidad de coordinación. El traslado de los equipos pesados mediante carretones y el despliegue operativo previsto para la próxima semana muestran que el desafío logístico también es considerable.

La incorporación de especialistas locales en análisis de avalanchas es otro aspecto que merece destacarse. El conocimiento específico sobre el comportamiento de la montaña puede contribuir a reducir riesgos para los trabajadores y permitir una mejor planificación de las intervenciones, particularmente durante el período de deshielo.

Los resultados de la temporada 2025-2026 demuestran, además, que Agua Negra tiene una demanda concreta y creciente. El paso permaneció habilitado durante más de 180 días, un récord histórico, y registró el movimiento de 21.975 vehículos y 72.315 personas. Fueron 10.361 los vehículos que ingresaron a la Argentina y 11.614 los que egresaron hacia Chile. En cuanto a las personas, 33.718 ingresaron al país y 38.448 viajaron hacia territorio chileno.

Detrás de esos números hay turismo, comercio, intercambio y vínculos que fortalecen la integración regional. La Serena y Coquimbo no son destinos aislados para los sanjuaninos, sino parte de un corredor que adquiere cada temporada mayor relevancia.

Agua Negra debe ser entendido como una infraestructura estratégica. Mantenerlo transitable no puede depender de las urgencias del verano. La montaña impone sus tiempos, pero las decisiones públicas pueden anticiparse. Llegar a la próxima apertura con la ruta segura, despejada y acondicionada será la mejor demostración de que San Juan está decidido a sostener y fortalecer esta puerta hacia Chile.