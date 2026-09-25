    • 25 de septiembre de 2026 - 12:46

    Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: está "muy bien" pero seguirá internada hasta completar su recuperación

    El Sanatorio Mater Dei informó que la diva evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio y ya incrementó su actividad física con el equipo de Kinesiología. Si no hay cambios, el lunes habrá un nuevo parte médico.

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    Mirtha Legrand. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada por un cuadro respiratorio. La actualización trajo señales positivas sobre su evolución, aunque los profesionales resolvieron que continuará hospitalizada hasta completar su recuperación antes de retomar sus actividades habituales

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    Salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico de la diva

    Según el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución, la conductora de 99 años “se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio” y comenzó a incrementar progresivamente su actividad física acompañada por el equipo de Kinesiología.

    El nuevo parte médico difundido este viernes confirmó la buena evolución de Mirtha Legrand y anticipó que permanecerá internada hasta completar su recuperación.

    El nuevo parte médico difundido este viernes confirmó la buena evolución de Mirtha Legrand y anticipó que permanecerá internada hasta completar su recuperación.

    Por qué Mirtha Legrand seguirá internada

    Aunque la evolución es favorable, el equipo médico decidió no otorgarle todavía el alta. El objetivo es que la conductora pueda completar su recuperación dentro del sanatorio y recuperar progresivamente su estado físico antes de regresar a sus actividades cotidianas.

    El documento señala expresamente: “Continuará internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias”.

    La novedad respecto de los partes anteriores es que Mirtha ya comenzó a aumentar su actividad física junto al equipo de Kinesiología, una etapa que acompaña la recuperación del cuadro respiratorio.

    El sanatorio también agradeció “la comprensión y respeto” con el que se informa sobre su estado de salud.

    Cuándo habrá un nuevo parte médico

    El Mater Dei anticipó que, de no producirse cambios durante el fin de semana, el próximo comunicado será difundido el lunes.

    Mirtha permanece internada desde el viernes 18 de septiembre, cuando reingresó al sanatorio pocos días después de haber recibido el alta de una hospitalización anterior. En ese momento, el parte oficial informó que presentaba un cuadro compatible con neumopatía y que quedaría internada para realizar estudios, tratamiento y controles.

    El miércoles, la institución ya había comunicado que la conductora continuaba “mejorando día a día”, aunque permanecería internada durante los días siguientes para mantenerla bajo control y brindarle los cuidados necesarios.

    La actualización de este viernes mantiene esa evolución favorable, incorpora el trabajo de recuperación física con Kinesiología y confirma que todavía no hay una fecha definida para el alta médica.

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