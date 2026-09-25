Electrolux cierra su planta de Rosario y analiza despedir a unos 100 trabajadores

Electrolux Group, fabricante de electrodomésticos que comercializa las marcas Electrolux y Gafa, anunció el cierre de su planta de Rosario a partir del 26 de septiembre, en una decisión que impactará sobre la estructura laboral de la compañía en Argentina. Según trascendió, la fábrica cuenta actualmente con unos 180 trabajadores y se analiza la desvinculación de alrededor de 100 empleados.

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La empresa tiene aproximadamente 300 trabajadores en el país y explicó que la decisión responde a una revisión de sus operaciones y a un cambio en el modelo de abastecimiento. En un comunicado, señaló que avanzará hacia un esquema basado en la red internacional de producción del grupo, mientras mantendrá sus actividades comerciales en el mercado argentino.

El cierre ocurre en un escenario marcado por la caída del consumo y una mayor apertura de las importaciones, dos factores que vienen modificando el funcionamiento de la industria de electrodomésticos. De acuerdo con datos de NielsenIQ citados en el sector, el mercado argentino de Tecnología y Durables registró una caída cercana al 3% en volumen durante el primer semestre de 2026.

Desde la compañía señalaron que son conscientes del impacto que la decisión tendrá sobre los trabajadores y aseguraron que el proceso se realizará respetando las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

La firma también indicó que brindará acompañamiento durante la transición y que el cierre forma parte de un plan destinado a mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de sus operaciones a nivel global.

Pese al cierre de la fábrica, Electrolux aseguró que mantendrá su presencia comercial en Argentina a través de las marcas Electrolux y Gafa. También afirmó que los consumidores continuarán teniendo acceso a garantía oficial, servicio técnico y repuestos para los productos adquiridos.

Una planta que ya venía reduciendo su actividad

La decisión de cerrar la fábrica no tomó por sorpresa al sector. En marzo de 2026, Electrolux había puesto en marcha un programa de retiros voluntarios para reducir su plantilla en Rosario.

El esquema contemplaba inicialmente la salida de 100 trabajadores, aunque fuentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) señalaron que más de 130 operarios habían manifestado su intención de adherir antes del cierre del período establecido.

En aquella oportunidad, la compañía había ofrecido el 100% de la indemnización calculada bajo el esquema previo a la reforma laboral, además de tres sueldos adicionales como incentivo para quienes aceptaran el retiro.

La situación productiva ya mostraba señales de deterioro. Según fuentes vinculadas al sector, la fábrica estaba funcionando aproximadamente al 50% de su capacidad, en un contexto de menor demanda de electrodomésticos.

Suspensiones y caída de la producción

Los inconvenientes en la planta rosarina se remontan al año pasado. En octubre de 2025, Electrolux había dispuesto suspensiones rotativas que alcanzaron a unos 400 trabajadores, como consecuencia de la caída de las ventas y de la producción.

El mecanismo buscaba adaptar el nivel de actividad de la fábrica a la demanda existente y reducir la acumulación de productos en los depósitos. La empresa había señalado entonces que la medida estaba relacionada con el retroceso del mercado de electrodomésticos.

A ese escenario se sumó otro cambio importante en mayo de 2026, cuando Frimetal, firma que ensamblaba heladeras para Electrolux en Rosario, anunció que dejaría de fabricar ese tipo de productos.

Con el cierre anunciado ahora, la planta rosarina dejará atrás su etapa de fabricación y, de acuerdo con información publicada por el diario La Capital, la operación quedaría reducida principalmente a tareas vinculadas con la importación y comercialización de productos terminados.

Electrolux y sus 100 años en Argentina

Electrolux tiene sus orígenes en Suecia, donde fue fundada en 1919, y cuenta con presencia internacional en más de 150 mercados. En la región comercializa distintas marcas, entre ellas Electrolux, Gafa, Continental, Fensa, Mademsa y Somela.

La compañía destacó que lleva 100 años de operaciones en Argentina y que continuará trabajando en el país pese al cierre de la planta industrial.

El nuevo esquema supone, de esta manera, un cambio profundo en la estructura de la empresa: la fabricación local pierde peso mientras gana espacio un modelo basado en el abastecimiento internacional, en línea con la estrategia global que la compañía anunció para sus operaciones.